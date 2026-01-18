AKTUELNO

Piling za telo: Mali korak koji pravi veliku razliku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Često ga preskačemo u rutini nege, a upravo piling može biti tajni saveznik glatke kože, boljeg sjaja i osećaja svežine.

U brzini svakodnevice, piling za telo često ostaje po strani. Setimo ga se pred leto ili neko važno dešavanje, iako bi upravo on trebalo da ima svoje mesto u redovnoj nezi kože.

Uklanja mrtve ćelije i vraća koži sjaj - Piling pomaže koži da se oslobodi mrtvih ćelija koje je čine sivom i beživotnom. Već posle prvog tretmana, koža deluje glatkije, mekše i negovanije.

Bolja priprema za hidrataciju - Nakon pilinga, losioni, ulja i kreme se bolje upijaju i imaju jači efekat. Umesto da ostanu na površini, hranljivi sastojci zaista dolaze tamo gde su potrebni.

Manje uraslih dlačica, više samopouzdanja - Redovan piling pomaže u sprečavanju uraslih dlačica i nepravilnosti na koži, posebno nakon depilacije ili brijanja.

Mali ritual koji prija i telu i umu - Osim estetskog efekta, piling može postati i kratki spa-trenutak kod kuće — nekoliko minuta samo za sebe, bez žurbe.

Foto: Unsplash.com

Piling za telo nije luksuz, već jednostavna navika koja dugoročno čini veliku razliku. Dovoljno je jednom do dva puta nedeljno da koža zablista i da se vi osećate negovanije.

Autor: S.Paunović

