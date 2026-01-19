Para vredan trik: Rešite se naslaga leda u zamrzivaču uz namirnicu koju svi imamo u kući

Ako niste jedan od srećnika koji imaju moderan frižider bez zamrzavanja, takozvani "no frost" verovatno vam se dešavalo da vam se u zamrzivaču često hvatao led.

Ovo se dešava svakog puta kada zaboravite da zatvorite vrata frižidera do kraja, a ponekad je problem stari aparat koji ne radi kako treba i proizvodi previše leda. Ukoliko je reč o donjim policama u frižideru, problem može biti u nepravilnom skladištenju hrane. Evo kako da to rešite na najlakši mogući način.

Kako nastaje led

Led najčešće nastaje zbog viška vlage u frižideru i zamrzivaču, tako da uvek treba da vodite računa o kesama sa hranom koje čuvate unutra. Trebalo bi da se uverite da su svi kontejneri i kese sa hranom zatvoreni, jer će to sprečiti da vlaga izađe i taloži se na zidovima.

Nikad više led u zamrzivaču

Da bi se sprečilo stvaranje leda na zidovima zamrzivača i frižidera, prvo bi trealo da ga odmrznete i temeljno očistite. Potom dobro osušite sve zidove na vazduhu ili tapkajući papirnim ubrusom. E sad dolazimo do ključne radnje - na pamučnu krpu kapnite par kapi običnog suncokretovog ulja (ili bilo kojeg drugog) i time premažite zidove. Ulje bi trebalo da otežava nakupljanje i formiranje novog leda.

Autor: Jovana Nerić