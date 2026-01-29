AKTUELNO

BACK TO 2016: Zašto se Internet masovno vraća u godinu kada je sve bilo jednostavnije, šarenije i iskrenije?

Čokeri, Snapchat filteri, Tumblr estetika i hitovi koji su obeležili jednu bezbrižniju eru – evo zašto svi žele nazad u 2016.

Ako vam se poslednjih nedelja čini da Internet izgleda kao vremeplov – niste jedini. Društvene mreže preplavio je trend “Back to 2016”, koji vraća modu, muziku, estetiku i način života iz godine koju mnogi danas nazivaju poslednjom normalnom godinom pre nego što je svet postao previše ozbiljan, brz i opterećen.

Odakle dolazi nostalgija za 2016?

Trend je krenuo sa TikToka i Instagrama, gde korisnici masovno dele stare fotografije, outfite i snimke uz poruku: “Vratite nas u 2016.” U vremenu konstantnih kriza, pritisaka i digitalnog zamora, ljudi traže utehu u periodu koji pamte kao jednostavniji, autentičniji i – srećniji. 2026. godina je bila godina kada društvene mreže još nisu bile opterećene algoritmima, savršenim kadrovima i stalnom potrebom za viralnošću. Objavljivalo se spontano, bez filtera perfekcionizma – i upravo to danas svima nedostaje.

Kako smo izgledali 2016?

Modna scena bila je razigrana i hrabra:

- Choker ogrlice, krop topovi i bomber jakne- Pocepane farmerke, patike sa debelim đonom i adidas trenerke- Tamni ruževi, mat ten i prepoznatljive Snapchat pseće uši- Tumblr estetika, Polaroid fotografije i pastelni tonovi- I nitne i šljokice

Bilo je dozvoljeno eksperimentisati – bez straha da li je nešto “in” ili “out”.

Muzika i pop-kultura koje i danas budi emocije

Hitove koje i danas znamo napamet iznedrili su: Rihanna, Drake, Justin Bieber, Ariana Grande, Sia… Pesme su se slušale na ripit, a svaki letnji hit imao je svoju priču. YouTube i Instagram bili su glavni izvor zabave, a influenseri su tek tada postajali – influenseri.

Zašto nam se 2016. čini lepšom?

Možda zato što je to bila godina pre pandemije, pre globalne neizvesnosti, pre konstantne potrebe da budemo “bolja verzija sebe”. Tada smo više živeli u trenutku, manje analizirali, a više se zabavljali.

Trend “Back to 2016” nije samo povratak mode – to je povratak emocija, bezbrižnosti i autentičnosti. Podsećanje da nije sve moralo da bude savršeno da bi bilo lepo.

I možda se baš zato Internet danas složno slaže u jednom: Ako već ne možemo da se vratimo u 2016, bar možemo da je ponovo nosimo, slušamo i – osećamo.

