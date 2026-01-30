Šta muškarci prvo primete na ženi?

Prvi utisak je ključan – iako je to već svima jasno, da li ste se ikada zapitali na šta tačno muškarci obraćaju pažnju kada vas upoznaju?

Nije u pitanju samo vaš osmeh ili izgled, već postoji niz sitnih detalja koje oni nesvesno primećuju kako bi doneli svoju procenu.

Naučna istraživanja, kao i stručnjaci za ljudske odnose, otkrivaju na šta sve muškarac obraća pažnju tokom upoznavanja sa ženom.

Profesorka rodnih studija, dr Midge Wilson s DePaul University, objašnjava kako svaki pogled koji muškarac upućuje ženi zapravo predstavlja "procenu reproduktivne sposobnosti".

Iako zvuči pomalo neobično, ovo istraživanje ima temelje u evolucijskoj psihologiji koja sugeriše da mužjaci nesvesno ocenjuju ženinu plodnost, zdravlje i vitalnost.

Odnos struka i kukova

Ako ste mislili da je savršeni odnos visine i težine najvažniji, možda ćete biti iznenađeni. Istraživanja pokazuju da muškarci najviše obraćaju pažnju na odnos struka i kukova. Raspon od 7:10 smatran je najprivlačnijim.

To se povezuje s plodnošću, jer širi kukovi signalizuju sposobnost rađanja, a manji struk još više naglašava tu privlačnost. Poznate zvezde poput Kim Kardašijan i Bijonse upravo se zbog toga ističu.

Glas

Iako možda nisu ni svesni, muškarcima su privlačnije žene s višim tonom glasa. Razlog je taj što viši ton glasa podsvesno povezujemo s telom normalne ili manje težine, a dublji s pretilim ili velikim telima.

Nadovezano na to, tela normalne težine smatramo zdravijima i u boljoj formi. Ovo nije pravilo koje uvek važi, ali svakako ima uticaja.

Kosa

Duga, sjajna i zdrava kosa znak je dobrog zdravlja i mladolikosti. Iako možda ne možete kontrolisati genetske predispozicije, kosa i njen kvalitet imaju važnu ulogu u tome kako vas muškarci percipiraju.

Keratinski tretmani i proizvodi za negu kose mogu vam pomoći da poboljšate njen izgled, a muškarci će sigurno primetiti razliku. Duga kosa takođe je signal da ste zdravi i da možete podneti stres, što je ključna stavka pri izboru partnerke.

Zubi

Osmeh je moćno oružje – a zubi su tu ključni faktor. Muškarci obraćaju pažnju na bele zube, jer to često povezujemo s dobrim oralnim zdravljem i higijenom.

Istraživanja pokazuju da ljudi s lepim osmehom generalno deluju srećnije i privlačnije, što svakako ima veliki uticaj na prvi utisak. Ako želite da ostavite snažan utisak, nemojte zaboraviti na svoj osmeh.

Šminka

Poslednje istraživanje pokazuje da muškarci preferiraju žene koje nose manje šminke, tačnije 40 posto manje od onoga što je uobičajeno. Naime, prirodan izgled smatra se privlačnijim, ali uz povremeni dodatak malo maskare ili sjaja za usne nikada nećete pogrešiti.

Manje je zapravo više – ženstveni, prirodni izgled ostavlja snažan utisak.

Boja koju nose

Crvena boja ima magičnu moć. Istraživanja su pokazala da muškarci percipiraju žene koje nose crveno kao fizički poželjnije i atraktivnije. Naučnici ovu pojavu nazivaju "crveni efekat" – crvena boja podsvesno izaziva osećaj strasti i želje.

Bez obzira na to nosite li crvenu haljinu, ruž za usne ili samo imate crvenu pozadinu u fotografiji, ovu boju svakako možete iskoristiti kako biste povećali svoju privlačnost.

Iako se na prvi pogled možda čini da se radi o sitnicama, naučna istraživanja dokazuju da su upravo ovi faktori ti koji igraju važnu ulogu u tome kako muškarci percipiraju žene kad ih prvi put sretnu.

Sada kad znate na šta da obraćate pažnju, možda ćete i sami početi više da se fokusirate na ove detalje sledeći put kad se sretnete s nekim novim.

Autor: S.M.