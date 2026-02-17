KAKO PREŽIVETI TUĐU NERVOZU KOD KUĆE: Saveti kako sačuvati mir i ne dopustiti da nečije neraspoloženje upravlja vama

Ne postoji ništa iscrpljujuće kao osećaj da u sopstvenom domu ne možeš da udahneš punim plućima.

Kada jedan član porodice stalno unosi nervozu – bilo kroz kritike, bes, ili stalno žaljenje – to može da utiče na sve ukućane, čak i kada to nije namerno. Ipak, postoji način da sačuvaš svoj mir, a da ne narušiš odnose.

Prvi korak je prepoznavanje – shvati da tuđa nervoza nije tvoja odgovornost. Ne možeš kontrolisati tuđe emocije, ali možeš kontrolisati kako reaguješ. Postavljanje jasnih, mirnih granica pomaže da ne postaneš učesnik u vrtlogu negativnosti. Na primer, jednostavno reci: „Vidim da si nervozan, ali sada mi treba mir da završim ovo.“

Drugi trik je distanca – fizička ili mentalna. Ako je moguće, povuci se u sobu, posluži se slušalicama ili kratkom šetnjom. Mentalno, pokušaj da se fokusiraš na disanje ili omiljenu misao koja te smiruje. To nije ignorisanje, već čuvanje sopstvene emocionalne energije.

Treći savet je empatija, ali bez preuzimanja problema. Ponekad osoba unosi nervozu jer je pod stresom ili zabrinuta. Kratka rečenica kao „Razumem da ti je teško, hajde da vidimo kako možemo ovo rešiti“ pokazuje pažnju, ali ne znači da moraš da se uvučeš u negativnu spiralnu energiju.

Ne zaboravi svoje rituale smirenja. Bilo da je to kafa na terasi, knjiga, joga ili razgovor sa prijateljem – male pauze za sebe održavaju tvoju unutrašnju ravnotežu. Porodica funkcioniše najbolje kada svaki član čuva sopstveni mir, jer tada nervoza jednog ne guši sve ostale.

Ne možeš promeniti tuđu nervozu, ali možeš promeniti svoj odnos prema njoj. Postavljanjem granica, distancom i malim ritualima smirenja, u svom domu možeš stvoriti prostor gde stres jednog člana ne diktira raspoloženje svih ostalih.

Autor: S.Paunović