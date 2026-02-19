OČINSTVO 2.0: Milenijalci, kao generacija koja menja pravila igre!

Kako su milenijalci postali najprisutniji očevi i partneri do sada – i zašto više nema podele na „muške“ i „ženske“ uloge.

Ako su prethodne generacije očeva bile simbol autoriteta, današnji milenijalci žele da budu simbol prisutnosti. Oni ne stoje po strani dok dete pravi prve korake, ne doživljavaju roditeljstvo kao pomoć partnerki i ne beže od razgovora o emocijama. Naprotiv, očinstvo postaje deo njihovog identiteta, a ne sporedna uloga. Promena je vidljiva i u svakodnevici i na društvenim mrežama – tata više nije figura u pozadini, već aktivni učesnik porodičnog života.

Milenijalci su odrasli uz drugačije modele muškosti i partnerstva. Gledali su kako njihove majke balansiraju karijeru i porodicu, svedočili razvodima i učili iz grešaka prethodnih generacija. Zato danas insistiraju na ravnopravnosti – od menjanja pelena do organizacije kućnih obaveza. Istraživanja širom sveta pokazuju da očevi rođeni osamdesetih i devedesetih godina provode značajno više vremena sa decom nego njihovi očevi, ali važnije od vremena je kvalitet – razgovor, igra, emocionalna podrška.

Na platformama poput Instagram i TikTok sve je više sadržaja koji prikazuju realno roditeljstvo – ne samo idealne porodične trenutke, već i izazove, umor i nesigurnosti. Milenijalci otvoreno pričaju o roditeljskom stresu, partnerskim krizama i važnosti mentalnog zdravlja. Takva transparentnost briše stigmu i šalje poruku da je u redu ne znati sve, ali je važno biti tu.

Uticaj poznatih dodatno normalizuje ovu promenu. Kada sportista poput Novak Đoković govori o važnosti porodice i vremenu koje provodi sa decom, ili kada glumci i muzičari javno dele iskustva očinstva, model hladnog i distanciranog oca deluje zastarelo. Nova generacija uzora pokazuje da ambicija i nežnost nisu suprotnosti, već saveznici.

Milenijalci su možda generacija koja preispituje sve – od karijere do tradicionalnih normi – ali upravo ih to čini najprisutnijim očevima i partnerima do sada. Oni ne žele samo da obezbede, već da razumeju; ne samo da štite, već da učestvuju. U toj promeni krije se nova definicija snage – ona koja podrazumeva bliskost, ravnopravnost i svakodnevno, svesno biranje porodice.

Autor: S.Paunović