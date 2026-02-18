EVO KAKO DO SRCA TINEJDŽERA: Pristup koji gradi poverenje umesto barijera

Kako god to izgledalo - tinejdžeri su izuzetno perceptivni – ali i spremni da daju poverenje onima koji znaju kako da ga zasluže.

Prvi korak je iskrenost. Tinejdžeri odmah prepoznaju kada odrasli glume autoritet ili nameću pravila bez objašnjenja. Umesto toga, važno je razgovarati otvoreno, priznati svoja ograničenja i pokazati ranjivost. Pokazivanje da niste savršeni ne umanjuje vaš autoritet – naprotiv, čini vas autentičnim i dostupnim. Kada adolescent vidi da se odrasli ne boje sopstvenih grešaka, lakše gradi most poverenja.

Drugi ključ je slušanje. Aktivno slušanje znači davanje punog prostora tinejdžeru da izrazi svoje misli i osećanja, bez osuđivanja ili brzih saveta. To podrazumeva pažnju na verbalne i neverbalne signale, jer mnogi tinejdžeri više pokazuju nego što kažu. Ponekad dovoljno je samo biti prisutan i potvrditi osećanja: „Razumem da ti je to važno“ može imati veću težinu od stotinu saveta.

Treći korak je poštovanje njihovih izbora i prostora. Tinejdžeri traže autonomiju i identitet, pa je važno dozvoliti im da donose odluke i snose posledice – pod vašim diskretnim nadzorom. Kontrola i prevelika kritika često izazivaju revolt i udaljavanje, dok balans između vođenja i slobode gradi osećaj sigurnosti i partnerstva.

Važno je i govoriti njihovim jezikom, ali bez forsiranja trendova. Razumevanje društvenih mreža, muzike, jezika i humora omogućava komunikaciju na nivou koji je prihvatljiv i relevantan. Ne znači da morate biti „jedan od njih“, već da ste spremni da ih razumete i cenite ono što je njima značajno.

Na kraju, poverenje se gradi doslednošću i vremenom. Jedan iskren razgovor ili dobra namera nije dovoljna; tinejdžeri pamte ponašanje, poštovanje i doslednost. Kada odrasli pokažu stabilnost, empatiju i spremnost da budu tu – ne kao kritičari, već kao saveznici – most poverenja postaje neprobojna veza koja traje i nakon burnih godina adolescencije.

Autor: S.Paunović