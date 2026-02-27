MINIMALIZAM ILI ESTETSKI LUKSUZ?! Kako mladi zaista uređuju stanove između želja i realnog budžeta

Inspiracija sa društvenih mreža sudara se sa cenama kvadrata, nameštaja i stvarnim životom

Dom više nije samo mesto stanovanja – postao je lična karta, scena za fotografije i produžetak identiteta. Generacije koje su odrasle uz platforme poput Pinterest i Instagram svakodnevno su izložene savršeno stilizovanim enterijerima: bež tonovi, prirodni materijali, pažljivo birani detalji. Estetika je postala standard, a očekivanja – visoka.

Ipak, stvarnost izgleda drugačije. Visoke cene nekretnina i opremanja naterale su mnoge mlade da razmišljaju praktično. Minimalizam se zato nameće kao logičan izbor: manje komada nameštaja, više funkcionalnosti, neutralne boje i pametna organizacija prostora. Nije to samo stil, već i odgovor na ograničen budžet i kvadraturu.

Sa druge strane, estetski luksuz ne podrazumeva nužno skupe komade. Mladi sve češće kombinuju pristupačne brendove sa detaljima koji prostoru daju karakter – umetničke slike, dizajnerske lampe ili restaurirane komade sa buvljaka. Luksuz se danas ogleda u utisku, a ne u ceni.

Zanimljivo je da se briše granica između ta dva pravca. Minimalistički stan može delovati luksuzno ako je skladan i promišljen, dok bogato uređen prostor može izgledati jeftino ako nema jasnu ideju. Ključ postaje mera – sposobnost da se spoje želje sa mogućnostima bez preterivanja.

Pitanje nije da li biramo minimalizam ili estetiku, već koliko smo spremni da dom prilagodimo sebi, a ne tuđim fotografijama. Između inspiracije i realnosti stoji budžet – ali i kreativnost. A upravo ona danas postaje najvredniji detalj svakog prostora.

Autor: S.Paunović