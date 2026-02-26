DA LI VAM SE KOSA PROREDILA? Mnogi prave kobnu grešku, a rešenje za bujnu i zdravu vlas krije se u samo tri koraka!

Mnogi od nas svakodnevno ignorišu gomilu vlasi na četki, misleći da je to "sezonski". Međutim, stručnjaci upozoravaju da kosa prva reaguje kada organizmu nešto fali. Ako želite da zaustavite proređivanje i vratite volumen koji ste nekada imali. Donosimo vam ekskluzivni Viviscal vodič koji otkriva kako da "probudite" folikule i ponosno prošetate zdravu kosu već ove sezone!

Zašto kosa opada? (Uzroci koje često ignorišemo)

Pre nego što pređemo na to kako sprečiti opadanje kose, moramo razumeti zašto se todešava. Kosa je "luksuz" za naš organizam – on će uvek prvo poslati hranljive materije srcu iplućima, a kosa dobija ono što preostane.

Najčešći krivci za slabljenje korena su:

● Nutritivni deficit: Nedostatak gvožđa, cinka i vitamina B grupe (biotina).

● Hormonski rolerkoster: Trudnoća, menopauza ili problemi sa štitnom žlezdom.

● Hronični stres: On bukvalno "uspavljuje" folikule dlake.

● Agresivna spoljašnja nega: Pretoplo feniranje i često vezivanje u jak rep.

Mitovi i istine: Koliko opadanje je "normalno"?

Važno je da ne paničite bez razloga. Svaka vlas ima svoj životni ciklus. Gubitak od 50 do 100 vlasi dnevno je potpuno prirodan proces obnove.

Kada je vreme za alarm?

1. Ako primetite naglo proređivanje na "razdeljku".

2. Ako kosa opada u pramenovima (pečatima).

3. Ako primetite da nova kosa raste mnogo sporije nego što stara opada.

Strategija u 3 koraka: Kako sprečiti opadanje kose

1. Nahranite koren iznutra

Pošto je dlaka izgrađena od keratina, ishrana je temelj. Jaja, riba, orašasti plodovi i zeleno lisnato povrće su vaši saveznici. Međutim, moderan tempo života često ne dozvoljava idealnu ishranu. Zato su specijalizovani suplementi, poput Viviscala, ključna podrška koja popunjava te praznine i obezbeđuje folikulu sve što mu je potrebno za rast.

2. Pravilna spoljašnja nega

Spoljašnja nega ne može "vratiti" kosu koja je opala zbog unutrašnjeg problema, ali može sprečiti kidanje postojeće kose.

● Masaža glave: Svakodnevna masaža od 5 minuta poboljšava cirkulaciju.

● Bez jakih hemikalija: Birajte šampone bez sulfata.

● Zaštita od toplote: Uvek koristite sprej za zaštitu pre feniranja.

3. Strpljenje (Zlatno pravilo)

Kosa ne raste preko noći. Da bi se koren oporavio i da bi nova vlas postala vidljiva, potrebno je 3 do 6 meseci. Budite dosledni svojoj rutini i rezultat neće izostati.

Viviscal: Klinički dokazana podrška vašoj kosi

Kada tražite odgovor na pitanje kako sprečiti opadanje kose na naučnoj bazi, Viviscal se izdvaja kao svetski lider. Za razliku od običnih vitamina, on sadrži jedinstveni AminoMar morski

kompleks koji ciljano deluje na folikul.

Zašto izabrati Viviscal?

● Hrani proređenu kosu i podstiče rast postojeće.

● Sadrži AminoMar kompleks u višoj koncentraciji, Ekstrakt jabukovog praha (procijanidin B-2), biotin i vitamin C, L-cistin I L- metionin – esencijalne aminokiseline

● Idealno rešenje za one koji žele dugoročne rezultate, a ne privremena "instant" rešenja.

Proizvod Viviscal professional tablete možete poručiti KLIKNI OVDE:

Vaša kosa zaslužuje drugu šansu

Sprečavanje opadanja kose je put, a ne destinacija. Kombinovanjem zdrave ishrane, nežne nege i moćne nutritivne podrške iznutra, dajete svojoj kosi najbolju moguću priliku da ponovo

zablista.

Ne čekajte da se proređivanje pogorša – počnite sa negom već danas.

Autor: D.S.