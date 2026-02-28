Profesionalni baštovani otkrivaju ŠTA bi obavezno trebalo da POSADITE u martu

Kao sezona ponovnog rađanja, mart najavljuje početak proleća i pruža preko potreban predah od zimskih tmurnih, sumornih dana - naročito za one koji imaju strast prema baštovanstvu.

Mart označava dolazak proleća i nudi dobrodošao predah od tmurnih, hladnih zimskih dana, ali baštovanima ne nedostaje poslova kojima mogu da se posvete kako vreme postaje blaže.

Kao sezona ponovnog rađanja, mart najavljuje početak proleća i pruža preko potreban predah od zimskih tmurnih, sumornih dana - naročito za one koji imaju strast prema baštovanstvu. Entuzijasti sa „zelenim prstima“ imaju pune ruke posla u ovo doba godine jer bašte ponovo oživljavaju.

Zaista, "Royal Horticultural Society" (RHS) savetuje orezivanje ruža, sadnju arpadžika i šalot luka, i, po potrebi, košenje travnjaka kada je suv.

Legenda emisije "BBC Gardeners' World" Monti Don slaže se da je ovo mesec kada to treba uraditi, iako upozorava na oprez. On kaže da će travnjak „zahtevati košenje u martu“, ali da ne treba da ga „skratite previše“.

U svom blogu, Monti je pozvao baštovane da mu „daju lagano šišanje“ tokom ostatka meseca. Dodatni savet pojavio se na TikTok-u od Majkla Grifitsa, koji je preporučio prihranjivanje ruža kako biste postigli „bolje cvetove“.

U međuvremenu, Rob Bret je ranije naglasio da ima „toliko toga da se radi“ tokom prolećnih meseci, opisujući to kao „sjajnu“ priliku da započnete sa sadnjom.

Rob je objasnio: „Izabrati jednu stvar za sadnju predstavlja izazov jer ima toliko toga da se radi u bašti u proleće. Proleće je sjajno vreme za sadnju, pa možda iskoristite rano proleće da isplanirate redosled sadnje. U zavisnosti od vremenskih uslova, početak marta je poslednje vreme za sadnju drveća i žbunja sa golim korenom.

„Mart je takođe sjajno vreme da razdvojite i podelite busene zeljastih biljaka i premestite ih na mesta širom bašte (ili, ako vam nisu potrebne, poklonite ih prijateljima i komšijama).

„Mart i april su takođe vreme za sadnju mnogih naših tradicionalnih povrćarskih kultura – na primer ranog krompira, arpadžika i šalot luka. Kada bih morao da izaberem jednu stvar za sadnju u proleće, to bi bile letnje cvetne lukovice. Često zanemarimo da razmišljamo o tome, jer se koncentrišemo na sadnju lukovica koje cvetaju u proleće tokom jeseni.“

Gledajući unapred, primetio je da leto predstavlja „sjajno vreme“ za „divne“ biljke kao što je gladiola, pri čemu su posebni favoriti "Nerine" i "Eucomis", poznati po svojim „cvetnim glavama nalik ananasu“.

Autor: S.M.