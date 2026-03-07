AKTUELNO

Stil ili trend? Modni stručnjaci imaju jasan odgovor!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Dok trendovi dolaze i prolaze brzinom skrolovanja, stil ostaje lični pečat koji traje godinama.

Svaka sezona donosi nova pravila – jednu boju, jedan kroj, jedan must have komad. Trendovi su glasni, vidljivi i često nametljivi. Međutim, kada smo pitali modne stručnjake šta je važnije – stil ili trend – većina je bez dileme izabrala stil. Razlog je jednostavan: trend se prati, stil se gradi.

Trend je trenutak. Danas je to quiet luxury, sutra povratak Y2K estetike. Društvene mreže ubrzale su ciklus smene modnih pravaca, pa ono što je juče bilo poželjno, danas već deluje prevaziđeno. Stil, s druge strane, predstavlja doslednost – način na koji neko kombinuje komade, bira krojeve i boje koje mu pristaju, bez obzira na sezonu.

Stručnjaci ističu da slepo praćenje trendova često vodi do prenatrpanog ormara i osećaja da nemamo šta da obučemo. Kada se oslonimo isključivo na aktuelnosti, gubimo lični identitet. Stil podrazumeva poznavanje sopstvene građe, karaktera i životnog tempa – i upravo tu nastaje autentičnost.

To, naravno, ne znači da trendove treba ignorisati. Oni mogu biti inspiracija, osveženje ili zabavan eksperiment. Ali ključ je u meri – trend treba prilagoditi sebi, a ne sebe trendu. Kada komad iz aktuelne kolekcije uklopite u već izgrađeni modni potpis, tada moda dobija smisao.

Foto: Unsplash.com

Stil je investicija, trend je prolazna avantura. A kako kažu naši sagovornici – najbolje obučena osoba u prostoriji nije ona koja nosi najnovije, već ona koja nosi sebe.

Autor: S.Paunović

#STIL

#estetika

#moda

#trend

