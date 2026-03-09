AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Furni Enterijeri - domaći luksuzni brend koji pomera granice dizajna

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Na domaćoj sceni enterijera sve češće se pojavljuju brendovi koji svojim kvalitetom i dizajnom mogu da stanu rame uz rame sa evropskim imenima.

Jedan od njih je Furni Enterijeri, domaći luksuzni brend koji iz godine u godinu gradi reputaciju kroz vrhunski dizajn, kvalitet materijala i posvećenost svakom detalju.

Foto: Ustupljene fotografije

Priča o brendu Furni Enterijeri nije nastala preko noći. Ona je rezultat dugogodišnjeg rada, jasne vizije osnivača i tima stručnjaka koji su se okupili oko iste ideje - da luksuz u enterijeru ne bude samo estetska kategorija, već standard koji se dosledno primenjuje u svakom projektu.

Foto: Ustupljene fotografije

Tokom godina, Furni Enterijeri razvijali su se postepeno, ali sa jasno definisanim ciljem: da pokažu kako domaći brend može da parira najvećim evropskim imenima u svetu dizajna enterijera. Upravo zato poseban fokus stavljen je na sopstveni dizajnerski tim, pažljiv izbor vrhunskih materijala i beskompromisan pristup svakom, pa i najsitnijem detalju.

Foto: Ustupljene fotografije

U praksi to znači da svaki projekat koji potpisuje Furni Enterijeri nastaje kroz spoj kreativnosti, funkcionalnosti i savremene estetike. Enterijeri koje kreiraju nisu samo prostori za život ili rad – oni su pažljivo osmišljena okruženja koja reflektuju stil, karakter i potrebe klijenata.

Foto: Ustupljene fotografije

Posebnost ovog brenda leži upravo u filozofiji da luksuz nije rezervisan samo za velike svetske metropole. Naprotiv, iz tima Furni Enterijeri poručuju da luksuz nije pitanje geografije, već standarda koji postavite - i doslednosti da se taj standard nikada ne spušta.

Zahvaljujući takvom pristupu, Furni Enterijeri danas se sve češće nalaze na radaru ljubitelja dizajna koji traže spoj elegancije, kvaliteta i autentičnog potpisа domaćeg brenda. Njihovi projekti pokazuju da vrhunski dizajn može nastajati i ovde – kada iza njega stoje vizija, znanje i tim koji veruje u ideju da svaki prostor zaslužuje da bude poseban.

Autor: Iva Besarabić

#Kuća

#Nameštaj

#brend

#enterijer

#furni enterijeri

POVEZANE VESTI

Domaći

Aneli sa bivšim momkom i suprugom! Ahmićka se okrenula ka Asminu, Luka pravio FACE! (FOTO)

Domaći

MNOGE PEVAČICE SE STIDE DA... Zorana Mićanović nastupala na šabačkom vašaru, pa žestoko potkačila koleginice

Društvo

PRIZNANJE ZA SRPSKE VAZDUHOPLOVCE: Helikopterska jedinica MUP Srbije na prestižnom Malta International Airshow 2025! (VIDEO)

Društvo

Zajedno prevazilaze najveće izazove: Vatrogasci Republike Srpske i Srbije na suzbijanju velikog požara

Domaći

DRUGARICE, KAO CARICE, PRVE U BOLU... Slađa i Aneli, uprkos svim spoticanjima, prijateljstvo digle na pijedestal, pa za vaskršnji editorijal Pink.rs p

Politika

Vulin: Veliku Albaniju neće zaustaviti otvaranje bilo kog klastera i ustupak birokratiji EU već samo institucionalno stvaranje Srpskog sveta