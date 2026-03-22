Novac će kapati u kuću kao kiša: Postavite ovaj predmet blizu ulaznih vrata

Feng šui je drevna nauka/umetnost/metodologija, stara 4.000 godina, kojom su se ljudi na Istoku bavili generacijama, koristeći je kao osnovu na kojoj su gradili posao, kuće, vez. Možete stvoriti prostor u kojem energija slobodno protiče — i koja privlači bogatstvo. Možete transformisati Vaš dom i otvori vaš potencijal da privučete novac.

U Srbiji je odavno trend da se dom, okruženje, radno mesto uređuje prema ovoj metodi.

Žaba bogatstva privlači novac u kuću

Veoma je popularna žaba bogatstva koja može da se drži ne samo u kući, već i na radnom mestu da privuče bogatstvo. Postoji više vrsta ove srećne figure, ali feng šui pravila ističu da je najdelotvornija žaba sa tri stopala koja drži novčić u svojim ustima.

Postavite žabu u blizini ulaznih vrata, sa glavom okrenutom ka unutra. Najbolju energiju privlači ako je čuvate u dnevnoj sobi, posebno ako imate privatan biznis. Ako radite u kancelariji, čuvajte je na vidljivom mestu na stolu.

Feng šui žaba odbija energiju novca ako je okrenuta ka izlazu jer to simbolizuje da novac samo izlazi iz vaše kuće.

Ne treba da je čuvate u spavaćoj sobi, kuhinji i kupatilu i nemojte je spuštati na pod. Ne čuvajte je na mestu gde ima puno ljudi i galame, veruje se da tako odbija pozitivnu energiju novca.

Vežite crvenu traku oko žabe kako biste je aktivirali ili je postavite na crveni papir ili drugu podlogu u toj boji. Ukoliko ste već kupili žabu sa crvenom trakom, onda nema potrebe da ponavljate ovaj postupak.

Autor: Marija Radić