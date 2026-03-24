Najsrećnije godine života: Evo u kojoj dobi ljudi doživljavaju vrhunac pozitivnih osećanja

Nedavna studija nemačkih i švajcarskih istraživača otkrila je kada ljudi doživljavaju najveću sreću u životu.

Istraživanje, koje je obuhvatilo više od 460 hiljada ljudi širom sveta, pokazalo je da sreća tokom života varira, dostižući vrhunac u određenoj fazi.

Kada je sreća na vrhuncu?

Iako sreća opada tokom adolescencije zbog fizičkih i društvenih promena, pravi vrhunac sreće dolazi oko 70. godine života. U ovom periodu, pozitivna emocionalna stanja počinju da prevladavaju nad negativnim. Međutim, posle 70. godine dolazi do postepenog porasta negativnih emocija, sve do 96. godine.

Uticaj spoljnog faktora

Studija ističe da sreća nije samo rezultat godina, već je pod uticajem i spoljnog faktora kao što su fizička aktivnost, društveni odnosi i finansijska stabilnost. Iako su ovi nalazi korisni, nisu konačni jer sreća može biti različita od osobe do osobe.

Autor: Marija Radić