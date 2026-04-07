NAJLEPŠA VASKRŠNJA DEKORACIJA: Potrebno vam je 2 minuta, a besplatna je (VIDEO)

Ako želite da za Vaskrs ukrasite dom na brz i kreativan način, ova jednostavna ideja sa salvetama biće pun pogodak.

Umesto gotovih dekoracija iz prodavnice, mnogi danas biraju jednostavna "uradi sam" rešenja koja su brza, pristupačna i veoma efektna.

Zato vam predstavljamo jednostavnuvaskršnju dekoraciju od salveta.

Potrebno:

🔷papirne salvete (najbolje u svetlim, prolećnim nijansama)

🔷kuvana ili ukrasna jaja

🔷kanap, trakica ili gumica

Kako se pravi:

Raširite salvetu i presavijte je tako da dobijete izdužen oblik. Zatim njome obavijte jaje i blago je skupite na vrhu.

Gornji deo oblikujte po želji, možete ga napraviti da podseća na cvet ili mašnu. Na kraju pričvrstite kanapom, trakom ili gumicom kako bi sve ostalo na mestu.

Ovako dobijate simpatičan ukras koji može ličiti na zeku ili cvet, u zavisnosti od načina oblikovanja.

Za lepši vizuelni utisak, koristite salvete sa šarama ili kombinujte više boja. Ovaj ukras možete rasporediti po prazničnoj trpezi, staviti u korpice ili pokloniti gostima kao mali znak pažnje.

Autor: Iva Besarabić