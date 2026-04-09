Ovo je najprljavija stvar u svakoj kući, a niko je ne menja kad treba: Leglo bakterija, pod hitno ga izbacite

Većina ljudi misli da je kupatilo, odnosno WC šolja, najprljavije mesto u domu. Međutim, istraživanja pokazuju potpuno suprotno – najveći broj bakterija krije se u kuhinji, i to na predmetu koji svakodnevno koristimo.

Reč je o kuhinjskom sunđeru.

Skriveno leglo bakterija

Prema istraživanjima, kuhinjski sunđer je najprljaviji predmet u domaćinstvu. U čak više od 75% sunđera pronađene su bakterije poput salmonele i E. coli, pa čak i tragovi fekalnih materija.

Za poređenje, iste bakterije su pronađene na znatno manjem broju WC površina, što dodatno šokira.

Razlog je jednostavan – sunđer je stalno vlažan, pun ostataka hrane i nalazi se u toplom okruženju, što predstavlja idealne uslove za razmnožavanje bakterija.

Zašto je baš on toliko opasan?

Iako služi za čišćenje, sunđer zapravo može da širi bakterije po celoj kuhinji.

Svaki put kada njime prebrišete tanjir, sudoperu ili radnu površinu, postoji mogućnost da samo raznosite klice sa jednog mesta na drugo.

Stručnjaci upozoravaju da bakterije iz sunđera lako prelaze na hranu, što može dovesti do stomačnih problema i infekcija.

Nije jedini: još mesta koja kriju bakterije

Pored sunđera, postoje i druga mesta koja većina ljudi zanemaruje, a koja su puna bakterija:

daske za sečenje i radne površine

ručke frižidera i šporeta

prekidači za svetlo i daljinski upravljači

držači za četkice za zube

Na čak 30 različitih predmeta u domu može se naći i do 340 vrsta bakterija.

Kako da sprečite širenje bakterija

Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih navika možete značajno smanjiti rizik:

menjajte sunđer na svake 1–2 nedelje r edovno ga dezinfikujte (topla voda ili mikrotalasna)

koristite različite krpe za različite površine

često perite ruke pre i posle pripreme hrane

Najprljavije mesto u kući često nije ono koje najviše čistimo, već ono koje podrazumevamo kao „čisto“.

Zato sledeći put kada uzmete sunđer u ruke, setite se – možda upravo držite najveće leglo bakterija u svom domu.

Autor: A.A.