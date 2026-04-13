Džabe čistite: Redovno menjajte ove tri stvari, šire bakterije po celom domu

Kada mislimo na čistoću doma, većina nas prvo pomisli na oprane površine, praje veša i čist pod. Ipak, mnogi predmeti koje svakodnevno koristimo mogu postati skrivene bombe za bakterije i gljivice, čak i kada na prvi pogled izgledaju potpuno čisto.

Stručnjaci za higijenu doma savetuju da se određene stvari redovno menjaju prema preporučenom vremenskom intervalu, jer čak ni najtemeljnije čišćenje ne uklanja sve bakterije. Ako znate kada i zašto treba zameniti ove predmete, možete značajno poboljšati higijenu doma i smanjiti zdravstvene rizike za sebe i porodicu.

Stari sunđer krije više bakterija nego WC-šolja

Kuhinjski sunđeri su možda najčešće korišćen predmet u domu, ali su i među najprljavijim. Vlaga i ostaci hrane čine ih idealnim mestom za razvoj bakterija poput E. coli i Salmonelle. Iako na prvi pogled izgledaju čisto, sunđeri zapravo kriju mikroorganizme koji mogu izazvati probavne smetnje i druge zdravstvene probleme. Stručnjaci preporučuju da se sunđeri menjaju barem svake 1–2 nedelje, a oni koji se intenzivno koriste i češće.

Alternativa su silikonske četkice ili sunđeri koji se brže suše i manje skupljaju bakterije, što značajno smanjuje rizik od zaraze.

Peškiri su skriveni izvori prljavštine, ma koliko ih prali

Peškiri su svakodnevni predmet, ali mogu biti izuzetno nehigijenski ako se ne peru i ne menjaju redovno. Čak i kada izgledaju čisto, vlaga i tragovi kože stvaraju idealno okruženje za razvoj bakterija i gljivica, što može izazvati iritacije kože ili infekcije. Stručnjaci preporučuju zamenu peškira barem na svaka 1–2 godine, ali češća zamena ili rotacija više setova peškira dodatno povećava higijenu.

Takođe, znak da je vreme za novi peškir je neprijatan miris, gruba tekstura ili smanjena upijajuća moć. Redovno pranje i menjanje peškira ključno je za očuvanje zdravlja i higijene u domaćinstvu.

Kuhinjske krpe ne mogu večno da se koriste

Kuhinjske krpe su nezamenljivi pomoćnici u kuhinji, ali ako se ne peru i ne menjaju redovno, postaju leglo bakterija i gljivica. Svaka vlažna krpa koja se koristi za brisanje površina ili posuđa može akumulirati mikroorganizme, koji se kasnije prenose na ruke i hranu.

Stručnjaci savetuju da se krpe peru barem nekoliko puta nedeljno, a zamene preporučuju kada vlakna postanu istrošena, gube upijanje ili razviju neprijatan miris. Rotiranje više setova kuhinjskih krpa dodatno smanjuje rizik od mikrobiološke kontaminacije i pomaže održavanju higijene u kuhinji.



Autor: Jovana Nerić