Pre spavanja stavite sapun pored kreveta: Kad čujete razlog uradićete to već večeras

Svi imamo svoje male rituale pred spavanje, ali da li ste ikada probali da držite sapun pored kreveta? Iako zvuči neobično, ovaj trik postaje sve popularniji jer rešava probleme koji mnogima kvare miran san.

Dok neko pije čaj od matičnjaka ili čita knjigu da bi se opustio, ispostavilo se da jedan običan komad sapuna pomaže više od svega što ste do sada probali u apoteci.

To nije samo neka bapska priča – razlozi su vrlo konkretni i nateraće vas da ga isprobate još večeras.

Sapun pored kreveta kao spas od insekata

Malo ko zna da sapun može biti odličan saveznik u borbi protiv dosadnih insekata. Ako živite u potkrovlju ili vam je soba blizu bašte, verovatno znate koliko bube mogu da pokvare miran san, naročito tokom letnjih meseci.

Postavljanje komada mirisnog sapuna blizu jastuka ili na noćni stočić može delovati kao prirodna barijera. Intenzivni mirisi, naročito oni na bazi citrusa ili eukaliptusa, odbijaju bube koje traže put do vaše spavaće sobe.

Zanimljivo je da ovaj trik nije koristan samo u zatvorenom prostoru. Baštovani već dugo koriste slične metode kako bi zaštitili svoje biljke od buba i korova, a neki čak stavljaju sapun direktno u zemlju u saksijama na terasi. Čak i ako planirate večernju šetnju u prirodi, komadić sapuna u džepu može vam pomoći da vas komarci zaobiđu.

Spas od nemirnih nogu i grčeva u mišićima

Jedan od najčešćih razloga zašto ljudi praktikuju ovaj ritual jeste takozvani sindrom nemirnih nogu. To je onaj neprijatan osećaj trnjenja i potrebe za pomeranjem ekstremiteta koji se javlja baš onda kada pokušavate da zaspite.

Iako zvanična nauka još uvek istražuje tačan mehanizam, hiljade ljudi tvrdi da im sapun pored kreveta, ili uvučen direktno ispod čaršava, pomaže da umire mišiće i konačno utonu u dubok san.

Pretpostavlja se da određeni molekuli koji isparavaju iz sapuna, poput onih iz lavande ili kokosa, utiču na opuštanje tela kroz receptore mirisa. Lavanda je odavno poznata u narodnoj medicini kao biljka koja smiruje nervni sistem.

Miris lavande direktno deluje na mozak, usporava rad srca i priprema organizam za odmor, što je ključno za ljude koji su pod stalnim stresom.

Kako da izvučete maksimum iz ovog trika

Ako želite da isprobate ovaj metod, evo na šta treba da obratite pažnju kako biste izvukli maksimum iz ovog jednostavnog trika:

Birajte prirodne varijante

Najbolje rezultate daju sapuni sa visokim udelom esencijalnih ulja, jer su ona ta koja zapravo „rade posao“ kroz isparavanje.

Lavanda je favorit

Sapun od lavande je neprikosnoven kada je u pitanju opuštanje i smirivanje nerava pre spavanja.

Kokos za dubok odmor

Ako niste ljubitelj cvetnih mirisa, kokos ima slična svojstva i pomaže u regulaciji telesnih procesa tokom noći.

Menjajte ga redovno

Čim primetite da se sapun „isušio“ ili da više ne miriše intenzivno, zamenite ga novim komadom.

Šta o svemu kaže medicina?

Nacionalna medicinska biblioteka i razni svetski portali koji se bave zdravljem često prenose iskustva o tome kako mirisi utiču na naš parasimpatički nervni sistem.

Inhalacija blagih, ali postojanih mirisa dok spavate može značajno da smanji nivo kortizola, hormona stresa. Kada se nervni sistem umiri, svi procesi u telu se stabilizuju – od varenja do cirkulacije, što direktno utiče na to kako ćete se osećati ujutru.

Zato, sledeći put kada budete u prodavnici, nemojte samo proći pored polica sa prirodnom kozmetikom. Kupite jedan kvalitetan komad sapuna i stavite ga pored kreveta.

Možda vam zvuči suviše jednostavno da bi bilo istinito, ali iskustva ljudi koji se konačno bude bez bolova u nogama i bez ujeda insekata govore sama za sebe.

Probajte još večeras, jer vas ništa ne košta. Vaša energija narednog dana biće najbolji dokaz da ovaj stari trik zaista radi.

Autor: Marija Radić