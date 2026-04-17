LAKO OČISTITE RERNU: Od ova 3 sastojka zablistaće kao nova

Za najlakše čišćenje rerne potrebni su vam samo prirodni sastojci koje već imate u kuhinji. Promešajte ih, premažite rernu i sačekajte.

Bukvalno kao da se čisti sama, uz magičnu smesu rerna će zablistati kao nova. Ovo je najlakše čišćenje rerne, a sve se radi prirodnim sastojcima.

Kada dođe vreme za čišćenje rerne, obično se hvatamo za razne vrste hemijskih sredstava koje možemo naći u bilo kojoj prodavnici. A da li ste znali da za najlakše čišćenje rerne vam je potrebno samo 3 prirodna sastojka koja sigurno već imate kod kuće.

Vrlo jeftino, bez korišćenja hemije očistite rernu.

Potrebna su samo 3 sastojka iz kuhinje.

Sastojci:

80 g prašak za pecivo

sirće

50-70 ml vode

Primena:

Pomešajte prašak za pecivo, vodu i malo sirćeta u šerpi, pa promešajte. Stavite rukavice, pa sunđerom nanesite po rerni.

U šerpi bi trebalo da vam ostane malo tečnosti. Stavite u rernu i uključite na 100°C i ostavite da tako da odstoji nekih sat vremena. Zatim isperite rernu i to bi bilo to.

Autor: Marija Radić