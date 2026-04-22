Kako da mašina za sudove traje godinama: Greške koje većina pravi svakodnevno!

Ako želite blistavo posuđe i dug vek trajanja uređaja, ove navike nikako ne smete da preskačete.

Mašina za sudove je jedan od najvećih saveznika u kuhinji, ali i aparat koji mnogi koriste po inerciji, bez razmišljanja o održavanju. Iako deluje da se sama čisti tokom rada, istina je da se u njoj vremenom nakupljaju masnoće, ostaci hrane i kamenac koji mogu uticati na njen rad i skratiti joj vek trajanja.

Jedna od najvažnijih stvari jeste redovno čišćenje filtera. U njemu se zadržavaju sitni ostaci hrane koji, ako se ne uklone, mogu izazvati neprijatne mirise i smanjiti efikasnost pranja. Dovoljno je da ga operete jednom nedeljno pod mlazom vode kako biste izbegli veće probleme.

Važno je i kako slažete sudove. Pretrpavanje mašine ili nepravilno raspoređeni tanjiri i čaše mogu sprečiti da voda dopre do svih površina. Takođe, veće ostatke hrane treba ukloniti pre stavljanja u mašinu, jer oni mogu zapušiti sistem i otežati rad uređaja.

Kao i kod mašine za veš, preterivanje sa deterdžentom može napraviti više štete nego koristi. Višak sredstva stvara naslage koje se vremenom talože u unutrašnjosti mašine. Takođe, ne zaboravite na so i sredstvo za sjaj, jer oni pomažu u borbi protiv kamenca i ostavljaju sudove bez fleka.

Jednom mesečno preporučuje se temeljno čišćenje prazne mašine na visokoj temperaturi, uz posebno sredstvo ili prirodnu alternativu poput sirćeta. Na taj način uklanjaju se masnoće i bakterije koje se ne vide, ali utiču na higijenu i rad uređaja.

Mala navika koja pravi veliku razliku jeste da nakon pranja ostavite vrata mašine blago otvorena. Time sprečavate zadržavanje vlage i pojavu neprijatnih mirisa. Uz ove jednostavne korake, vaša mašina za sudove će raditi efikasno, a sudovi će uvek biti besprekorno čisti.

Autor: S.Paunović