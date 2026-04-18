PROVERENO USPEVA: Vojnički trik za brzo uspavljivanje, pomoći će da zaspite za samo 120 sekundi

Ako imate problema sa spavanjem isprobajte vojnički trik koji može da vam pomogne da brzo zaspite.

Vojnicima strog ritam života daje vrlo ograničeno vreme za spavanje, ponekad i na vrlo neudobnim mestima i u vrlo napetim situacijama, pa ima smisla što je razvijena posebna metoda koja im pomaže da što pre padnu u san.

Metoda koja pojedincima pomaže da zaspu u roku od samo 120 sekundi, navodno je osmišljena za američke vojne pilote. Njeno usavršavanje može potrajati šest nedelja, ali kad to učinite, uspavljivaće vas čak i s vrlo glasnim zvukovima u pozadini ili nakon jake doze kofeina, piše portal Dnevna doza lepog.

Evo kako izvesti vojnički trik brzog uspavljivanja:

Korak 1: Započnite s opuštanjem mišića lica, uključujući mišiće u ustima.

Korak 2: Spustite ramena i opustite ruke da padaju pored tela, oslobodite napetost na tim područjima.

Korak 3: Opustite grudi dok duboko izdišete.

Korak 4: Opustite donji deo tela – bedra, noge i listove.

Korak 5: Ispraznite svoj um tokom 10 sekundi – razbistrite ga odlaskom na svoje „srećno mesto” ili zamislite nešto opuštajuće. Ako to ne možete da učinite, možete uzastopno u sebi da izgovorite reči: „Nemoj da misliš“.

Korak 6: To je to. Trebalo bi da ste već zadremali, ali nastavite tako dok ne zaspite.

U ovom poduhvatu vizualizacija srećnog mesta, mesta na kojem se osećate smireno i bezbedno, može vam pomoći u upravljanju mislima koje vas uznemiruju i ne daju da zaspite, a čak je utvrđeno da ima pozitivne rezultate za one s nesanicom.

U kombinaciji s pažljivim disanjem i opuštanjem mišića, navodno deluje i ako pokušavate da zaspite sedeći. Ipak, ako imate poremećaj poput anksioznosti ili poremećaja pažnje, verovatno će ići teže…

Autor: Marija Radić