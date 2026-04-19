Koje stvari ne bi trebalo prati omekšivačem jer ih možete uništiti

Omekšivač može znatno pomoći da očuvate svoje odevne predmete, ali imajte na umu da postoji nekoliko situacija u kojima nikada ne bi trebalo da ga koriste jer može da uništi odeću!

Sportska odeća napravljena od sintetičkih tkanina poput poliestera, likre i najlona, često ima mogućnost upijanja vlage, što pomaže pri upijanju znoja i održava vas hladnim tokom treninga. Omekšivač može da ostavi tragove koji sprečavaju pravilno upijanje vlage.

Takođe bi trebalo da izbegavate da koristite omekšivač prilikom pranja kupaćih kostima jer mogu uticati na njegovu vodootpornost. To je uglavnom zbog tragova omekšivača koji vremenom prekrivaju vlakna tkanine.

Dečije pidžame, a ponekad i majice i helanke moraju biti otporna na vatru. Pranje ove odeće u omekšivaču utiče na ta svojstva - otpornost na plamen, što može predstavljati sigurnosni rizik.

Omekšivač isto tako može upropastiti voodotporni premaz na jaknama, donjem vešu i drugoj odeći namenjenoj za aktivnosti na otvorenom.

Tkanine poput flisa i šenila sastoje se od malih vlakana koja daju mekan i ugodan osećaj. Iako omekšivač u početku može učiniti da flis ili šenil budu mekši na dodir, on se vremenom može nakupljati na tim malim vlaknima, što na kraju smanjuje njihovu prirodnu mekoću.

Krpe od mikrofibera su fantastične za čišćenje, ali ako ih perete omekšivačem, smanjićete njihovu efikasnost. Kada je reč o pranju peškira, ni tu ne bi trebalo da preterujete s korištenjem omekšivača jer može uništiti njihovu tkaninu.

Autor: S.M.