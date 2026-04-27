AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Kako da izabereš savršen puder: Tajna besprekornog tena krije se u pravom izboru!

Izvor: Pink.rs, Foto: Burst ||

Pogrešna nijansa i tekstura mogu pokvariti ceo izgled — uz nekoliko jednostavnih pravila, ten može izgledati prirodno i sveže.

Odabir pudera nije samo estetsko pitanje, već i razumevanje sopstvene kože. U svetu šminka, pravi puder treba da se stopi sa tenom, a ne da ga prekrije poput maske. Prvi korak je da odrediš tip kože — da li je suva, masna, mešovita ili osetljiva — jer od toga zavisi tekstura koja će ti najviše odgovarati.

Ako imaš suvu kožu, biraj hidratantne pudere sa dewy (sjajnim) završetkom koji će licu dati svežinu i sprečiti perutanje. Masnoj koži više prijaju mat formule koje kontrolišu sjaj i produžavaju trajnost šminke. Mešovita koža zahteva balans — lagane, polumat formule koje neće dodatno isušiti suve delove niti zamastiti T-zonu.

Jednako važna kao tekstura jeste i nijansa. Najčešća greška je testiranje pudera na ruci — umesto toga, nijansu treba probati na liniji vilice, kako bi se savršeno uklopila sa bojom lica i vrata. Idealna nijansa je ona koja nestaje na koži. Takođe, obrati pažnju na podton — da li je koža topla, hladna ili neutralna — jer pogrešan podton može učiniti da lice izgleda umorno ili neprirodno.

Ne zaboravi ni na svetlo u kojem biraš puder. Veštačko osvetljenje često vara, pa je najbolje proveriti kako nijansa izgleda na dnevnom svetlu. Takođe, kvalitetan puder ne mora nužno biti najskuplji — važnije je da odgovara tvojoj koži nego da prati trendove.

Foto: Unsplash.com

Na kraju, savršen puder je onaj koji ne primećuješ na licu, ali svi primećuju tvoj lep ten. Kada pogodiš pravu kombinaciju nijanse i formule, šminka prestaje da bude maska i postaje saveznik tvoje prirodne lepote.

Autor: S.Paunović

#Lepota

#Puder

#šminkanje

#Žena

