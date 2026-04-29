MANGO proslavio otvaranje nove radnje u Galeriji Belgrade

Beograd je ovog aprila dobio još jednu Mango adresu. Nakon velikog interesovanja za ovaj španski brend, otvorena je druga Mango radnja u Beogradu, ovoga puta u šoping centru Galerija Belgrade, čime je modna ponuda prestonice postala bogatija za još jedan prostor posvećen savremenom stilu, lakoći kombinovanja i prepoznatljivoj mediteranskoj estetici brenda.

Povodom otvaranja nove radnje, juče je organizovan događaj koji je okupio kupce, influensere, predstavnike medija i prijatelje brenda. U prijatnoj, opuštenoj atmosferi, gosti su imali priliku da među prvima istraže novu kolekciju, pronađu omiljene komade za topliju sezonu i uživaju u posebnom Mango iskustvu osmišljenom za ovu priliku.

Već na ulazu u radnju posetioce je dočekao prepoznatljiv bike station, osmišljen kao šarmantan detalj inspirisan letnjom lakoćom i urbanim ritmom grada. Dodatnu svežinu događaju doneo je welcome drink na bazi manga, dok je za muzičku atmosferu bila zadužena DJ Yelisaveta, čiji je set upotpunio energiju večeri i pretvorio kupovinu u pravo modno druženje.

Otvaranje nove Mango radnje podržale su i brojne poznate zvanice iz sveta mode i lifestyle scene. Događaju su prisustvovali influenseri: Dušan Petrović, Ema Luketin, Aleksandra Dobrić, Aleksandra Vasković, Ceca Živojinović, Jenny Martin, Majda Stamenković, Marija Čalović, Sanja Zelenović i mnogi drugi, koji su kroz svoj sadržaj preneli deo atmosfere sa događaja i predstavili svoje omiljene komade iz nove kolekcije. Podršku događaju pružili su i brojni mediji.

Nova Mango radnja u Galeriji Belgrade donosi pažljivo odabran asortiman za sve one koji vole sofisticirane, moderne i lako nosive komade. Linije za žene, muškarce i decu spajaju svakodnevnu funkcionalnost sa detaljima koji svakoj kombinaciji daju dozu elegancije, u duhu brenda koji već godinama neguje elegantan, savremen i globalno prepoznatljiv stil.



Autor: Jovana Nerić