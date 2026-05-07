Toplo vreme je stiglo, a vi ne znate šta da obučete na posao? Evo kako da izgledate profesionalno i kada temperature rastu!

Lagana garderoba ne mora da znači neozbiljan izgled – uz ove trikove bićete i elegantni i prijatno rashlađeni.

Kada temperature porastu, mnogi se nađu u dilemi kako da ostanu verni poslovnom stilu, a da im istovremeno bude prijatno tokom dana. Ključ nije u potpunoj promeni garderobe, već u pametnom izboru materijala, krojeva i kombinacija koje deluju uredno, a ne opterećuju telo.

Prvi i najvažniji savet odnosi se na tkanine. Prirodni materijali poput pamuka i lana omogućavaju koži da diše i sprečavaju prekomerno znojenje. Iako lan ima reputaciju da se lako gužva, u poslovnim kombinacijama može izgledati veoma sofisticirano kada se uklopi sa jednostavnim krojevima i neutralnim bojama.

Kada je reč o krojevima, izbegavajte preusku garderobu. Lagano strukirani komadi, šire pantalone ili suknje midi dužine daju profesionalan izgled, a istovremeno omogućavaju slobodu kretanja i cirkulaciju vazduha. Važno je da garderoba ne deluje ni previše opušteno, ali ni previše stegnuto.

Boje takođe igraju veliku ulogu. Svetliji tonovi reflektuju sunce i vizuelno deluju svežije, dok klasične poslovne nijanse poput bež, bele, svetlosive ili pastelnih tonova održavaju ozbiljnost stila. Tamne boje možete ostaviti za formalnije prilike ili klimatizovane prostore.

Minimalistički aksesoari, uredna obuća i lagani slojevi poput tankog sakoa ili košulje dugih rukava mogu zaokružiti ceo izgled. Tako ćete biti spremni i za vrućinu napolju i za hladnije kancelarije – bez kompromisa kada je u pitanju profesionalni utisak.

Autor: S.Paunović