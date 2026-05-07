AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Toplo vreme je stiglo, a vi ne znate šta da obučete na posao? Evo kako da izgledate profesionalno i kada temperature rastu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Lagana garderoba ne mora da znači neozbiljan izgled – uz ove trikove bićete i elegantni i prijatno rashlađeni.

Kada temperature porastu, mnogi se nađu u dilemi kako da ostanu verni poslovnom stilu, a da im istovremeno bude prijatno tokom dana. Ključ nije u potpunoj promeni garderobe, već u pametnom izboru materijala, krojeva i kombinacija koje deluju uredno, a ne opterećuju telo.

Prvi i najvažniji savet odnosi se na tkanine. Prirodni materijali poput pamuka i lana omogućavaju koži da diše i sprečavaju prekomerno znojenje. Iako lan ima reputaciju da se lako gužva, u poslovnim kombinacijama može izgledati veoma sofisticirano kada se uklopi sa jednostavnim krojevima i neutralnim bojama.

Kada je reč o krojevima, izbegavajte preusku garderobu. Lagano strukirani komadi, šire pantalone ili suknje midi dužine daju profesionalan izgled, a istovremeno omogućavaju slobodu kretanja i cirkulaciju vazduha. Važno je da garderoba ne deluje ni previše opušteno, ali ni previše stegnuto.

Boje takođe igraju veliku ulogu. Svetliji tonovi reflektuju sunce i vizuelno deluju svežije, dok klasične poslovne nijanse poput bež, bele, svetlosive ili pastelnih tonova održavaju ozbiljnost stila. Tamne boje možete ostaviti za formalnije prilike ili klimatizovane prostore.

Foto: Unsplash.com

Minimalistički aksesoari, uredna obuća i lagani slojevi poput tankog sakoa ili košulje dugih rukava mogu zaokružiti ceo izgled. Tako ćete biti spremni i za vrućinu napolju i za hladnije kancelarije – bez kompromisa kada je u pitanju profesionalni utisak.

Autor: S.Paunović

#Poslovna garderoba

#Profesionalni izgled

#Toplo vreme

#moda

POVEZANE VESTI

Ljubav

Kad srce boli, a rokovi ne čekaju: Kako ostati pribran na poslu dok prolazite kroz ljubavnu krizu

Lifestyle

Vreme je posta, ali to ne znači da ne možete da jedete omiljeni desert - SUTLIJAŠ

Horoskop

Kako voleti Vodoliju, a ne izgubiti sebe: Ljubav sa njima traži slobodu, poverenje i snagu da ostaneš svoj!

Društvo

AKO PUTUJETE U GRČKU, OVO TREBA DA ZNATE: Evo kako da izbegnete čekanje na granici

Lifestyle

Kada se dogodi prevara: Kako sačuvati sebe i odlučiti o budućnosti veze

Lifestyle

GRČKA SALATA KAO NA MORU: Svi je obožavamo, ali da li znate da je napravite PRAVILNO?