TANJIR VRUĆ, HRANA HLADNA! Ovu grešku u mikrotalasnoj pravi većina nas

Mikrotalasna je danas standardna oprema u gotovo svakom domu, ali mnogi je ne koriste na potpuno ispravan način.

Tanjir koji je nakon podgrevanja vruć, a jelo hladno, mnogima je dobro poznat problem.

Mnogi ljudi koji koriste mikrotalasnu primećuju da je teško držati tanjir u rukama nakon vađenja iz uređaja, dok hrana nije ravnomerno podgrejana. To je uobičajena situacija koja proizilazi iz nepravilnog rasporeda hrane na tanjiru ili neodgovarajućeg podešavanja vremena i jačine podgrevanja. Stručnjaci naglašavaju da je ključno ne samo pravilno podešavanje parametara, već i način na koji je hrana raspoređena.

Mikrotalasna funkcioniše na principu zagrevanja molekula vode u hrani. Ako je jelo poređano u suviše debelom sloju ili nagomilano na jednom mestu, mikrotalasi ne dopiru ravnomerno do svih delova.

Kao posledica, deo hrane ostaje hladan, dok se tanjir, koji upija energiju, zagreva znatno više nego samo jelo. Prema mišljenju stručnjaka, da bi se ovaj problem izbegao, hranu je potrebno rasporediti na tanjiru u tankom sloju i, ako je moguće, promešati je na polovini vremena podgrevanja.

Kako pravilno da koristite mikrotalasnu?

Pravilna upotreba mikrotalasne omogućava ne samo ravnomerno podgrevanje jela, već i uštedu energije i vremena. Stručnjaci preporučuju da se pre stavljanja tanjira u uređaj hrana ravnomerno rasporedi, najbolje u obliku prstena, tako da sredina ostane prazna. Zahvaljujući tome mikrotalasi bolje raspoređuju toplotu, a celo jelo dostiže odgovarajuću temperaturu.

Stručnjaci savetuju i da se jelo ne prekriva folijom ili poklopcem, jer to može da oteža cirkulaciju toplote. Umesto toga, bolje je koristiti posebne poklopce namenjene mikrotalasnim pećnicama, koji sprečavaju prskanje hrane, a istovremeno omogućavaju slobodan protok pare.

Autor: S.M.