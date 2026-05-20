Bez mnogo muke: Ovi trikovi brišu fleke sa zidova kao od šale

Koliko god dom bio uredan, zidovi su među prvim mestima na kojima se vide tragovi svakodnevnog života. Otisci prstiju oko prekidača, masne fleke iz kuhinje, tragovi obuće, dečji crteži ili sivilo oko vrata često se pojavljuju mnogo brže nego što očekujemo. Posebno su osetljivi svetli zidovi i mat boje koje lako upijaju masnoću i prašinu.

Mnogi čim primete veće mrlje pomisle da je jedino rešenje novo krečenje, ali stručnjaci za održavanje doma tvrde da to uglavnom nije potrebno. Postoji jednostavan trik sa nekoliko sastojaka iz kuhinje koji može da vrati zidovima izgled sveže okrečene površine bez skupih sredstava i agresivnog ribanja.

Soda bikarbona je glavni saveznik protiv fleka

Jedan od najpopularnijih trikova za čišćenje zidova uključuje sodu bikarbonu, koju mnogi već imaju u kuhinji. Potrebno je da dve kašike sode pomešate sa malom količinom vode dok ne dobijete gustu pastu.

Pastu zatim nanesite mekanom krpom direktno na fleku i ostavite da deluje oko minut. Nakon toga laganim kružnim pokretima prebrišite površinu bez jakog pritiskanja. Ovaj trik posebno dobro uklanja tamne tragove prstiju, prašinu i manje masne fleke, a zid ostaje čist bez oštećenja boje.

Mnogi korisnici na forumima tvrde da upravo soda bikarbona daje najbolje rezultate na belim i svetlim zidovima jer uspešno uklanja sivilo i vraća svežinu površini.

Tvrdokorne mrlje zahtevaju dodatna dva sastojka

Kada su u pitanju starije ili masnije fleke, sama soda nekada nije dovoljna. Tada se preporučuje dodavanje male količine deterdženta za sudove i nekoliko kapi hidrogena.

Ova kombinacija efikasno razgrađuje masnoću i posvetljuje tamne tragove, naročito u kuhinji gde se masne naslage najbrže skupljaju. Važno je da se sredstvo koristi u tankom sloju i bez agresivnog trljanja jer prejaki pokreti mogu skinuti boju sa zida.

Stručnjaci savetuju da se nakon čišćenja zid prebriše suvom krpom kako vlaga ne bi ostala na površini i napravila dodatne fleke.

Greška koju skoro svi prave tokom čišćenja zidova

Najveća greška kod čišćenja zidova jeste ribanje grubim sunđerima ili četkama. Iako mnogi misle da će tako brže ukloniti mrlje, rezultat je često još gori — boja se skida, ostaju svetlije fleke i zid izgleda neujednačeno.

Mnogo bolji izbor su mekane krpe od mikrofibera koje nežno uklanjaju prljavštinu bez oštećenja površine. Takođe je važno da se mrlja čisti od spoljnog dela ka centru kako se ne bi dodatno širila.

Kod osetljivijih zidova preporučuje se da svako sredstvo prvo isprobate na manje vidljivom mestu, poput dela iza vrata ili zavese.

Malo poznat trik sa kredom može da pomogne

Jedan od trikova koji se ređe spominje, a mnogi ga hvale, uključuje običnu belu školsku kredu. Ako je fleka masna i sveža, kreda može pomoći da upije višak ulja pre čišćenja.

Dovoljno je da pređete kredom preko mrlje i ostavite je da deluje petnaestak minuta. Nakon toga nanosi se pasta od sode bikarbone, a rezultat je često mnogo bolji nego kada se fleka odmah pere.



Autor: Jovana Nerić