Makeup trikovi koji vizuelno brišu umor sa lica: Brzi beauty reset kada lice izgleda umorno, a vi nemate vremena za oporavak

Umor se često prvi vidi na licu — tamni podočnjaci, beživotan ten i spušteni ton kože mogu da učine da izgledamo iscrpljenije nego što se zaista osećamo. Dobra vest je da šminka može vrlo brzo da podigne lice i vrati mu svežinu, ako se koriste pravi trikovi i lagane tehnike koje ne opterećuju kožu.

Jedan od najvažnijih koraka je dobra hidratacija pre šminkanja. Kada je koža dehidrirana, puder se neravnomerno lepi i dodatno naglašava umor. Lagana hidratantna krema ili serum sa sjajem pomažu da ten izgleda punije i svežije, čak i pre nanošenja šminke. Ovo je osnova svakog fresh face izgleda.

Korektor je ključni saveznik u borbi protiv umornog izgleda, ali je trik u količini i načinu nanošenja. Umesto debelog sloja, dovoljno je malo proizvoda u unutrašnjem uglu oka i blago razmazivanje ka spolja. Svetlija nijansa korektora može vizuelno da otvori pogled i učini da lice izgleda odmornije i budnije.

Rumenilo takođe igra veliku ulogu u vraćanju svežine licu. Blage breskvaste ili roze nijanse na jagodicama momentalno daju efekat zdravog sjaja, kao da ste se upravo vratili sa šetnje na svežem vazduhu. Ključno je izbegavati previše tamne ili hladne tonove, jer oni mogu dodatno pojačati umoran izgled.

Mali, ali moćan trik je i highlighter koji se nanosi na najviše tačke lica — vrh jagodica, iznad usne i u unutrašnji ugao oka. Ovaj efekat svetlosti diže lice i daje mu prirodan sjaj, bez potrebe za jakom šminkom.

Obrve i maskara često prave najveću razliku. Blago podignute i definisane obrve otvaraju lice, dok sloj maskare momentalno čini pogled svežijim i budnijim. Čak i bez teške šminke, ova kombinacija može potpuno da promeni utisak umora.

Uz nekoliko jednostavnih makeup trikova, umorno lice može da dobije potpuno novu energiju i svežinu. Ključ je u laganim teksturama, prirodnim tonovima i pravilnom isticanju lica, jer ponekad mali detalji prave najveću razliku u celokupnom izgledu.

Autor: S.Paunović