Osvežite vaš parket: Dodajte malo ovog sredstva u vodu za brisanje i povratite mu sjaj

Ogreban parket može znatno umanjiti estetiku vašeg doma, ostavljajući utisak zapuštenosti i starosti. Bez obzira koliko često koristite razna sredstva za sjaj, rezultat može izostati. Međutim, postoji jednostavno i ekonomično rešenje koje vam omogućava da povratite sjaj parketu bez potrebe za skupim profesionalnim uslugama.

Napravite sredstvo za brisanje

Napravite svoje sredstvo za čišćenje koristeći omekšivač za veš koji već imate kod kuće. U kantu vode za čišćenje parketa dodajte dva čepa omekšivača i dobro promešajte da se omekšivač ravnomerno rasporedi. Potom natopite čistu krpu u ovu smesu i pažljivo obrišite površine parketa koje su oštećene. Nakon toga, prebrišite celu površinu parketa ovom mešavinom. Kada se parket osuši, primetićete kako su ogrebotine nestale, a parket ponovno zrači svežinom.

Obrišite i PVC stolariju

Ovaj metod takođe možete primeniti na laminatnom podu kako biste povratili njegov sjaj. Dodatno, možete koristiti istu mešavinu za čišćenje PVC stolarije. U flašu od jedan litar sipajte 200 ml omekšivača za veš i dopunite vodom do vrha. Dobro promućkajte smesu i koristite je za brisanje svih vrata i prozora od PVC-a. Vaš dom će zablistati, a prostor će biti ispunjen prijatnim mirisom.

Autor: Jovana Nerić