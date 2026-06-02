Domaćice obožavaju ovaj trik: Jedan sastojak uklanja mrlje sa pegle za veš i spašava odeću

Kamenac, zagorele naslage i žute fleke na pegli mogu ozbiljno otežati peglanje i ostaviti tragove na odeći, ali postoji jednostavan trik koji će pomoći da vaša pegla ponovo izgleda i radi kao nova. Dobra vest je da vam nisu potrebna skupa sredstva za čišćenje — dovoljno je da iskoristite jedan sastojak koji gotovo sigurno već imate u kuhinji.

Redovno čišćenje pegle nije važno samo zbog izgleda uređaja, već i zbog očuvanja njegove funkcionalnosti. Naslage kamenca nastaju zbog vode koja se koristi tokom peglanja, posebno ako nije destilovana, a vremenom mogu začepiti otvore za paru i izazvati curenje ili ostavljanje fleka na garderobi. Upravo zato stručnjaci preporučuju da se pegla povremeno detaljno očisti kako bi duže trajala i bolje radila.

Alkoholno sirće uklanja kamenac bez mnogo muke

Jedan od najefikasnijih načina za čišćenje pegle jeste upotreba alkoholnog sirćeta. Njegova kiselina pomaže da se kamenac i tvrdokorne naslage omekšaju i lakše uklone, bez agresivnih hemikalija koje mogu oštetiti površinu uređaja.

Potrebno je da pomešate jednake količine alkoholnog sirćeta i destilovane vode u većoj posudi. Napravite dovoljno rastvora kako bi donji deo pegle mogao da se potopi. Pre toga kratko zagrejte peglu, a zatim je isključite iz struje. Potopite samo površinu pegle u pripremljenu mešavinu i ostavite da odstoji najmanje pola sata.

Tokom tog vremena kamenac će početi da se razlaže, a tamne fleke i zagorele naslage postaće mnogo mekše i lakše za uklanjanje.

Stara četkica za zube rešava tvrdokorne fleke

Nakon potapanja, uzmite staru četkicu za zube i nežno istrljajte površinu pegle, posebno otvore za paru i mesta na kojima su se pojavile tamne naslage. Kamenac bi trebalo lako da se ukloni bez jakog ribanja.

Kada završite čišćenje, peglu obrišite čistom vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke sirćeta i nečistoće. Posebnu pažnju obratite na rupice za paru, jer se upravo tu najčešće zadržavaju naslage koje kasnije mogu ostaviti tragove na odeći.

Ako primetite da je kamenac i dalje prisutan, postupak možete ponoviti još jednom, posebno kod starijih pegli koje dugo nisu čišćene.

Kako da pegla duže ostane čista i bez kamenca?

Da biste sprečili ponovno stvaranje kamenca, preporučuje se korišćenje destilovane vode umesto obične vode iz česme, naročito u krajevima gde je voda tvrda. Takođe, važno je da nakon peglanja ispraznite rezervoar za vodu i povremeno uključite funkciju za samočišćenje, ukoliko je pegla poseduje.

Pre nego što ponovo počnete da peglate garderobu, najbolje je da peglu testirate na staroj krpi ili peškiru kako biste bili sigurni da su svi ostaci kamenca i sirćeta potpuno uklonjeni.

Uz ovaj jednostavan trik, vaša pegla može ponovo zablistati, lakše kliziti preko tkanine i produžiti vek trajanja bez potrebe za skupim preparatima ili servisiranjem.



Autor: Jovana Nerić