Kako podesiti KLIMU da TROŠI manje STRUJE: Jednostavni trikovi za uštedu

Tokom visokih letnjih temperatura klima uređaji postaju neizostavni, ali mnoge brine koliki će biti trošak električne energije pri njihovom stalnom radu.

Ipak, uz nekoliko jednostavnih navika moguće je značajno smanjiti potrošnju struje, a pritom zadržati prijatnu temperaturu u prostoru.

Jedan od načina za efikasnije korišćenje klime jeste izjegavanje stalnog uključivanja i isključivanja uređaja ili držanja na niskim temperaturama tokom celog dana.

Bolji učinak i manju potrošnju struje može doneti kraći rad klime u jačem režimu, u odnosu na njeno neprekidno korišćenje ili rad na nižoj snazi. Važnu ulogu u uštedi energije ima i pravilno podešavanje temperature.

Optimalnim se smatra podešavanje oko 26 stepeni, jer se na taj način postiže balans između prijatnog hlađenja i manje potrošnje električne energije. Redovno održavanje klima uređaja takođe doprinosi manjoj potrošnji.

Čišćenje filtera i servisiranje uređaja omogućava njegov efikasniji rad, dok zaprljani delovi mogu da dovedu do veće potrošnje struje i slabijeg hlađenja. Dodatnu uštedu moguće je postići i dobrom izolacijom prostorija, jer se na taj način sprečava ulazak toplog zraka spolja i gubitak hladnoće iz prostora. To znači da klima ne mora da radi punim kapacitetom kako bi održala željenu temperaturu.

Pravilnim korišćenjem i održavanjem klima uređaja moguće je postići prijatnu temperaturu u prostoru uz znatno manju potrošnju električne energije, što dugoročno olakšava i kućni budžet.

Autor: S.M.