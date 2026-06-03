SPREMATE SE ZA LUDI ŠOPING VIKEND? Uz ove modele obuće bićete zvezda svake proslave, a popusti idu i do 30 ODSTO!

Sa dolaskom toplih dana pred nama je kalendar prepun važnih događaja – sezona je velikih letnjih venčanja, krštenja, svečanih koktela, ali i ludih večernjih izlazaka i maturantskih repriza. Svaka od ovih prilika zahteva savršen stajling, a svaka žena i muškarac znaju da i najlepša odevna kombinacija pada u vodu ako na nogama imate obuću koja vam ne odgovara.

Da ne biste proveli najlepše trenutke i tople letnje noći sedeći u ćošku, Šafran obuća nudi idealno rešenje – zakoračite u sezonu slavlja sa stilom, vrhunskom elegancijom i maksimalnim komforom!

Italijanski dizajn za sve važne trenutke i svakodnevni šik

Brend koji već punih 25 godina uspešno posluje na teritoriji Srbije i regiona postao je pravi sinonim za obuću vrlo pristupačnih cena koja u stopu prati svetske modne trendove. Sa prepoznatljivom notom italijanskog dizajna i duhom svetskih modnih pista, Šafran nudi raznovrsnost boja i stilova u kojima ćete garantovano blistati.

Bilo da ste kuma na venčanju, idete na važan poslovni sastanak, krštenje ili u letnji izlazak sa društvom, u njihovoj liniji ćete pronaći sve – od sofisticiranih sandala i trendi štikli sa modernim twistom, do klasičnih i udobnih muških cipela.

Udobnost na prvom mestu – Uživanje koje traje celu noć

Kvalitetni materijali, pažljivo birani krojevi i stabilni kalupi garantuju da ćete moći potpuno da se opustite i uživate u svakom trenutku, bez opterećenja.

Zašto je Šafran obuća nepogrešiv izbor za svaku priliku?

Pažnja u detaljima: Savršen spoj visoke funkcionalnosti i vrhunskog stila.

Kvalitetni materijali: Koža, lagane letnje tkanine i krojevi koji pružaju maksimalnu podršku stopalu.

Neverovatna raznovrsnost: Od klasičnih crnih i bež nijansi, do ekstravagantnih, zlatnih i srebrnih modela koji privlače poglede.

Kompletirajte look: Elegantne torbice za glamurozan sjaj

Da bi vaš letnji stajling bio potpuno zaokružen, Šafran je spremio i bogat asortiman modnih aksesoara. Elegantne torbice dokazano upotpunjuju izgled, dolaze u raznim oblicima i hit bojama sezone, te se savršeno kombinuju uz odabranu obuću, dajući vašem autfitu onaj preko potrebni, finalni glamurozni pečat.

Brutalni popusti za šoping vikend!

Najbolja vest je da vas vaš omiljeni brend nagrađuje fantastičnim pogodnostima upravo sada kada vam je nova obuća najpotrebnija! Šafran je pokrenuo "Shopping Weekend" koji vam donosi akciju kakva se ne propušta, a popusti vas čekaju već pri prvoj kupovini:

-10% popusta na prvi kupljeni artikal,

-20% popusta na drugi artikal (koji je po istoj ceni ili povoljniji),

-30% popusta na određene modele patika za sve one koji vole sportsku eleganciju i maksimalan komfor tokom toplih dana!

Uživajte u brzoj, lakoj i potpuno sigurnoj kupovini iz fotelje. Kliknite na Šafran obuća online prodavnica, izaberite svoj savršeni par tokom ovog šoping vikenda i obezbedite sebi savršen izgled za predstojeća slavlja!

Autor: D.S.