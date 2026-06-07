Tajna ljudi čija kuća uvek izgleda sređeno krije se u ove četiri navike

Mnogi veruju da je za uredan dom potrebno izdvojiti sate i sate za čišćenje, detaljno organizovanje i neprestano sređivanje. Međutim, stručnjaci za organizaciju prostora tvrde da tajna nije u velikom raspremanju, već u malim navikama koje svakodnevno održavaju red i sprečavaju nakupljanje nereda.

Uređen dom danas nije samo pitanje estetike. On doprinosi osećaju mira, smanjuje stres i olakšava svakodnevno funkcionisanje. Kada je prostor oko nas organizovan, lakše se fokusiramo, produktivniji smo i imamo više vremena za stvari koje zaista volimo.

Večernji reset koji traje svega nekoliko minuta

Jedna od najefikasnijih navika za održavanje urednog doma jeste takozvani večernji reset prostora. Pre odlaska na spavanje dovoljno je izdvojiti pet do deset minuta kako biste vratili stvari na njihovo mesto.

Šolja od kafe ostavljena na stolu, jakna prebačena preko stolice, obuća razbacana kod ulaznih vrata ili ćebe ostavljeno na kauču često stvaraju utisak većeg nereda nego što zaista postoji.

Pravilo od dva minuta

Jedan od najpopularnijih trikova za organizaciju doma jeste jednostavno pravilo: ako neki zadatak možete da završite za manje od dva minuta, uradite ga odmah.

To može biti odlaganje posuđa u mašinu, vraćanje knjige na policu, nameštanje kreveta ili brisanje kuhinjske površine nakon pripreme obroka. Ovakvi mali koraci sprečavaju gomilanje obaveza koje kasnije deluju mnogo veće i napornije.

Deset minuta dnevno pravi ogromnu razliku

Mnogi ljudi odlažu sređivanje jer misle da zahteva mnogo vremena. Međutim, dovoljno je samo deset minuta dnevno da prostor ostane pod kontrolom.

Uključite tajmer i posvetite se jednom delu doma, složite jastuke, organizujte garderobu, obrišite radne površine ili vratite stvari na njihovo mesto.

Ne odlazite iz prostorije praznih ruku

Ovo je navika koju profesionalni organizatori posebno preporučuju. Kada izlazite iz jedne prostorije, ponesite sa sobom makar jednu stvar koja pripada drugom delu stana.

Na primer, šolju iz dnevne sobe odnesite u kuhinju ili garderobu vratite u spavaću sobu. Tokom dana ovakve sitnice značajno smanjuju nakupljanje nereda.

Autor: Jovana Nerić