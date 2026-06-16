Feng šui upozorava: Ova četiri mesta su loš izbor za čuvanje novca

Mnogi ljudi imaju naviku da deo novca drže kod kuće, bilo iz praktičnih razloga, osećaja sigurnosti ili jednostavno kao rezervu za nepredviđene situacije. Međutim, prema feng šuiju, drevnoj kineskoj veštini uređenja prostora, mesto na kojem čuvate novac može imati simboličan uticaj na vaš odnos prema bogatstvu i finansijama.

Važno je napomenuti da ne postoje naučni dokazi da raspored novca u domu utiče na finansijski uspeh. Ipak, feng šui se zasniva na ideji da energija prostora može doprineti osećaju stabilnosti, organizovanosti i blagostanja. Upravo zbog toga pojedina mesta u kući smatraju se nepovoljnim za čuvanje novca.

Ispod dušeka

Skrivanje novca ispod dušeka jedan je od najstarijih načina čuvanja ušteđevine, ali feng šui ga ne preporučuje. Veruje se da novac na ovom mestu simbolično „spava“, odnosno stagnira umesto da se umnožava i koristi za ostvarivanje ciljeva.

Pored toga, smatra se da prisustvo novca u neposrednoj blizini mesta za odmor može remetiti osećaj opuštenosti i podsećati na finansijske brige čak i tokom sna.

U posudama sa hranom i žitaricama

Nekada su ljudi novac skrivali u kutijama sa brašnom, pirinčem ili drugim namirnicama kako bi ga zaštitili od lopova. Međutim, feng šui ovu praksu smatra nepovoljnom jer se energija hrane i novca ne bi trebalo mešati.

Prema ovom učenju, hrana simbolizuje svakodnevnu potrošnju, pa se veruje da novac sakriven među namirnicama može biti povezan sa povećanim troškovima i bržim odlivom finansija.

U kuhinji

Iako je kuhinja srce doma i prostorija koja simbolizuje obilje, prema feng šuiju nije idealna za čuvanje gotovine. Novac se povezuje sa dugoročnom stabilnošću, dok kuhinja predstavlja svakodnevnu potrošnju i potrebe.

Zbog toga se smatra da novac ostavljen u kuhinji može simbolično podsticati brže trošenje i otežavati stvaranje ušteđevine.

U hodniku

Hodnik je mesto kroz koje prolaze ukućani i gosti, pa se u feng šuiju smatra prostorom promenljive i nestabilne energije. Upravo zbog toga nije preporučljivo da se tu drži novac ili druge vrednosti.

Veruje se da finansije ostavljene u hodniku simbolično „izlaze iz kuće“, baš kao što ljudi svakodnevno prolaze kroz taj prostor na putu napolje.

Bez obzira na to da li verujete u feng šui ili ga posmatrate kao zanimljivu životnu filozofiju, stručnjaci za organizaciju doma slažu se u jednom – novac je najbolje čuvati na sigurnom, suvom i organizovanom mestu gde ćete uvek znati koliko imate i gde se nalazi.



Autor: Jovana Nerić