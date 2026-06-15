JAKOV JOZINOVIĆ NOVO ZAŠTITNO LICE BRENDA FASHION&FRIENDS

Jedan od najaktuelnijih mladih izvođača i digitalnih fenomena regiona, Jakov Jozinović, novo je zaštitno lice brenda Fashion&Friends. Ova saradnja spaja savremenu modu, autentičnu muziku i generaciju koja trendove ne prati, već ih kreira.

Fashion&Friends je vodeći multibrend koncept u regionu, prisutan na sedam tržišta, sa portfoliom koji obuhvata više od 40 globalno renomiranih modnih brendova. Kroz pažljivo odabranu ponudu i moderan pristup modi, Fashion&Friends okuplja različite stilove i publike, ostajući dosledan ideji slobodnog i ličnog izraza. Upravo te vrednosti povezuju brend sa Jakovom, čija je individualnost, energija i neposrednost obeležila njegov dosadašnji uspeh.

Od spontanih nastupa na ulicama Splita do miliona pregleda na društvenim mrežama i rasprodatih nastupa širom regiona, Jakov je za kratko vreme postao jedno od najprepoznatljivijih novih imena regionalne scene. Njegova harizma, iskren odnos sa publikom i prepoznatljiv umetnički izraz učinili su ga glasom generacije koja ceni originalnost i slobodu da bude svoja.

Povodom početka saradnje realizovana je modna kampanja snimana na hrvatskoj obali, u Opatiji i Voloskom, lokacijama koje spojem mediteranske arhitekture, mora i prirodnog svetla stvaraju jedinstvenu atmosferu i vizuelni identitet kampanje. Kampanja donosi priču inspirisanu letom, slobodom i spontanošću, kroz estetiku uhvaćenih trenutaka i prirodnih emocija. Umesto klasične studijske produkcije, fokus je stavljen na autentične situacije, pokret i energiju svakodnevice, stvarajući vizuale koji deluju iskreno, moderno i blisko publici.

Za Jakova je saradnja sa Fashion&Friends došla sasvim prirodno. Kako ističe, prepoznao se u vrednostima koje brend promoviše – autentičnosti, samopouzdanju i slobodi da budeš svoj.

„Nikada nisam gradio svoj put pokušavajući da ličim na nekog drugog i mislim da je publika to prepoznala od samog početka. Zato mi je ova saradnja posebno značajna. Fashion&Friends okuplja različite stilove, energije i karaktere i daje svakome priliku da pronađe ono što mu najviše odgovara i izgradi autentičan lični stil“, kaže Jakov.

Stilizacije u kampanji kombinuju opuštenu letnju eleganciju sa savremenim urbanim senzibilitetom kroz pažljivo odabrane komade brendova Tommy Hilfiger, Scotch & Soda, Calvin Klein, Diesel, Levi’s i Hugo. Iako moda ranije nije bila u njegovom fokusu, Jakov priznaje da je sa razvojem karijere počeo da posmatra stil kao važan deo ličnog i profesionalnog identiteta. Upravo zato mu, kako kaže, odgovara raznovrsnost koju Fashion&Friends nudi kroz svoj bogat portfolio brendova.

„Počeo sam da shvatam koliko je važno da vizuelni identitet prati muziku, energiju i priču koju želiš da preneseš. Danas mnogo više obraćam pažnju na detalje i uživam u tome da kroz stil izrazim različite strane svoje ličnosti“, dodaje on. „Volim što mogu da pronađem komade za različite prilike. Za nastupe i večernje događaje najčešće biram Hugo, Diesel, Armani Exchange i Scotch & Soda, dok se u svakodnevnim kombinacijama najbolje osećam u Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay i Levi’s komadima. Na kraju, najvažnije mi je da se u onome što nosim osećam prirodno, a upravo je to ono što me je povezalo sa Fashion&Friends pričom“, zaključuje Jakov.

Kampanju je realizovao međunarodni kreativni tim koji čine fotograf Alessio Albi, videograf Igor Kokar, producentkinja Marita Bobelj, stilistkinja Vanja Pantin i MUAH artistkinja Ivana Lončar.

Komade iz nove Fashion&Friends kampanje možete pronaći u svim Fashion&Friends prodavnicama, putem online shopa na www.fashionandfriends.com, kao i putem mobilne aplikacije. Dodatne pogodnosti i ekskluzivni benefiti dostupni su svim članovima Forever Friends Loyalty programa.

Autor: D.S.