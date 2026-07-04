Stručnjak otkrio na koliko treba da podesite klimu: Jedna greška leti znatno povećava račun za struju

Kako temperature neumoljivo rastu, klima-uređaji u našim domovima postali su glavni saveznici u borbi protiv vreline. Ipak, mnogi se suočavaju sa neprijatnim iznenađenjem kada stigne račun za struju, nesvesni da greška često leži u tome kako podesite klimu.

Profesor sa Mašinskog fakulteta, Miloš Banjac, objašnjava da prava podešavanja nisu stvar komfora, već matematike – pravilno rukovanje drastično menja i osećaj u stanu i iznos na uplatnici.

Koja temperatura je idealna?

Mnogi greše jer klimu „zavrnu“ na najniže temperature čim uđu u stan. Profesor Banjac ističe da je idealno da podesite klimu na 25 stepeni.

„Ako vam je i dalje toplo, temperaturu možete spustiti za stepen ili dva, ali uvek krenite od 25“, savetuje profesor. Ova temperatura je zlatna sredina – dovoljno rashladi prostor, ne šokira organizam i čuva vaš novčanik.

Da li klimu treba gasiti?

Ovde vlada velika zabluda. Odgovor zavisi od toga kakav uređaj imate:

Stare klime

Njih je najbolje ugasiti kada izlazite iz stana, jer one rade samo po principu „on/off“.

Moderni inverteri

Njih nije potrebno stalno gasiti. Inverter sistemi su najefikasniji kada održavaju stabilnu temperaturu. Čestim paljenjem i gašenjem samo trošite više struje i mučite motor.

Gde klima treba da stoji?

Hladan vazduh pada dole, pa je najbolje da unutrašnja jedinica bude postavljena što više. Međutim, najvažnije je gde usmeravate hladan mlaz.

Nikako ga ne usmeravajte direktno u krevet, radni sto ili mesto gde sedite. Direktno izlaganje ledenom vazduhu je najbrži put do upale mišića i prehlade.

Čišćenje filtera nije hir, već obaveza

Zaprljan filter je jedan od glavnih krivaca za visoke račune. Kada je prljav, klima se muči da „progura“ vazduh, motor radi jače, a struja se troši uzalud.

Profesor Banjac preporučuje pranje filtera na svake dve do tri nedelje tokom leta. Jednom godišnje pozovite servisera da uradi dubinsko čišćenje – to će vam se vratiti kroz manju potrošnju.

Trikovi za hladan dom bez drastičnih računa

Pored toga što ćete pravilno podesite klimu, primenite i ove proverene navike:

Roletne dole

Tokom dana, dok sunce „prži“, držite roletne spuštene. To sprečava efekat staklene bašte.

Provetravajte noću

Otvorite prozore rano ujutru ili kasno uveče kada temperatura padne.

Zatvarajte prozore

Dok klima radi, svaki prozor i vrata moraju biti zatvoreni. Ne rashlađujte komšiluk.

Energetska klasa

Ako tek kupujete klimu, ne štedite na početku – modeli sa oznakom A++ se dugoročno isplate kroz drastično manje račune.

Leta su danas znatno toplija nego pre nekoliko decenija i tropske noći su postale naša svakodnevica. Zato, pametno podesite klimu – ne samo zbog komfora, već i zbog zdravlja i kućnog budžeta.

Autor: Marija Radić