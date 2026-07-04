Istrošeno posuđe KVARI VAŠU HRANU: Ovo su znaci da tiganj ide u smeće

Istrošeno posuđe retko odaje sebe naglo. Tiganj koji vam se ljušti u supu izgleda gotovo isto kao pre pola godine, a upravo to je problem. Neke mrlje sperete za dva minuta. Druge oštećenje znače da hrana koju servirate više nije ono što mislite da jeste. Razlika između te dve situacije odlučuje da li lonac ostaje u kuhinji ili završava na reciklaži.

Rđa i tamne mrlje skoro nikad nisu razlog za paniku

Površinska rđa i tamne fleke deluju alarmantno, ali najčešće su bezopasne. Nastaju od zagorele hrane, kapi vode ili dugog stajanja. Sredstvo za uklanjanje naslaga skine ih bez traga, i posuđe nastavlja da radi svoj posao.

Pravilo je jednostavno. Ako je oštećenje samo na površini i posuđe se lako čisti, mirno ga zadržite. Kozmetička mrlja nije ista stvar kao propao premaz. Tek kad se materijal ispod menja, počinjete da razmišljate o zameni.

Iskrivljeno dno: zašto vam se jaje peče na jednoj strani

Bacite pogled na tiganj odozdo. Ako ne naleže ravno na sto i blago se klati, dno je iskrivljeno. Najčešći krivac je nagla promena temperature, vreo tiganj koji odmah stavite pod hladnu vodu. Metal se skupi neravnomerno i ostane trajno deformisan.

Takav tiganj nije opasan, ali kuva loše. Ulje se skuplja u jednu stranu, meso se peče neravnomerno, a palačinke dobijaju svetle i tamne zone. Da ne biste ponovili grešku, sačekajte da se posuđe ohladi pre pranja. Temperaturni šok uništi dobar tiganj brže od godina upotrebe.

Oštećen premaz protiv lepljenja završava u vašem tanjiru

Ovde nema dvoumljenja. Čim premaz protiv lepljenja počne da se ljušti ili grebe, oštećen tiganj ide iz kuhinje. Sitni komadići prevlake odlaze pravo u hranu, i nema čišćenja koje to popravlja.

Stariji tiganji su često sadržali jedinjenje PFOA, koje se danas više ne koristi u proizvodnji. Moderni modeli se prave bez PFOA, PFAS, olova i kadmijuma. To je dobra vest, ali i takav tiganj morate zameniti čim se prevlaka počne raspadati. Bezbedan sastav ne pomaže kad se sloj već ljušti.

Kako da prepoznate da je posuđe za bacanje?

Posuđe je za bacanje kada premaz protiv lepljenja otpada u komadićima, kada je dno toliko iskrivljeno da hrana gori neravnomerno, ili kada rđa prodire kroz materijal, a ne stoji samo na površini.

Gde odneti istrošeno posuđe da ne završi u običnom smeću

Staro metalno posuđe ne spada u kantu sa kućnim otpadom. Odnesite ga u reciklažno dvorište ili ga predajte komunalnoj službi koja sakuplja metalni otpad. Materijal se tako ponovo prerađuje umesto da leži na deponiji.

Ako lonci nisu oštećeni, samo vam više ne trebaju, ne bacajte ih uopšte. Poklonite ih humanitarnim udruženjima, socijalnim marketima ili prodavnicama polovne robe. Neko drugi će na njima skuvati hiljade obroka.

Autor: Marija Radić