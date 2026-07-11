Veš će vam uvek biti blistavo beo i savršeno čist: Dovoljno je da napravite jednu malu promenu prilikom pranja!

Mnogi misle da je problem u deterdžentu, ali stručnjaci kažu da je način pranja često mnogo važniji od proizvoda koji koristite.

Nema većeg razočaranja od toga da iz mašine izvadite veš koji bi trebalo da bude beo, a umesto toga izgleda sivo, isprano ili bez svežine. Iako mnogi odmah posegnu za jačim deterdžentima ili izbeljivačima, stručnjaci za održavanje tekstila ističu da ključ nije u količini sredstava za pranje, već u pravilnom razdvajanju veša i odgovarajućem programu.

Jedna od najčešćih grešaka jeste prepunjavanje mašine. Kada je bubanj pretrpan, voda i deterdžent ne mogu ravnomerno da dopru do svih tkanina, pa prljavština i ostaci deterdženta ostaju zarobljeni u vlaknima. Zato je bolje prati manje količine veša, kako bi svaki komad imao dovoljno prostora da se temeljno opere i ispere.

Važnu ulogu igra i količina deterdženta. Više ne znači uvek bolje – preterana količina može ostaviti naslage na odeći, zbog čega tkanina vremenom postaje gruba i gubi svež izgled. Pridržavanje preporučene doze, uz povremeno čišćenje mašine za pranje, doprinosi boljem rezultatu i produžava vek garderobe.

Za očuvanje beline preporučuje se da se beli veš pere odvojeno od obojenog, čak i kada se čini da tamni komadi ne puštaju boju. Povremeno dodavanje sredstva namenjenog održavanju belog veša ili korišćenje programa prilagođenog pamučnim tkaninama može pomoći da odeća duže zadrži svoju blistavost.

Ako želite da vaš veš izgleda kao da je upravo stigao iz hemijske čistionice, nije potrebno da trošite više novca. Dovoljno je da obratite pažnju na nekoliko jednostavnih navika – pravilno razdvajanje odeće, odgovarajuću količinu deterdženta i redovno održavanje mašine. Upravo te sitnice prave najveću razliku i omogućavaju da veš posle svakog pranja bude besprekorno čist, mirisan i blistavo beo.

Autor: S.Paunović