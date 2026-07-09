Nikada više nećete gubiti sate uz dasku za peglanje: Trik koji domaćice obožavaju!

Jedna mala promena u načinu sušenja odeće može vam uštedeti mnogo vremena.

Peglanje je jedan od kućnih poslova koji mnogima oduzima najviše vremena. Međutim, stručnjaci za održavanje tekstila tvrde da se dobar deo posla može završiti i pre nego što pegla uopšte dođe u ruke. Tajna je u pravilnom sušenju odeće, koje može značajno smanjiti gužvanje i olakšati kasnije peglanje.

Prvi korak je da veš izvadite iz mašine odmah po završetku programa. Ako mokra odeća dugo stoji u bubnju, nabori postaju izraženiji i kasnije ih je mnogo teže ispraviti. Dovoljno je da svaki komad nekoliko puta protresete pre nego što ga okačite na sušenje kako bi se tkanina prirodno ispravila.

Još jedan koristan trik jeste da košulje, majice i haljine sušite na vešalicama umesto preko žice. Na taj način tkanina zadržava prirodan oblik, a duboki pregibi se gotovo i ne stvaraju. Kada se odeća osuši, često je dovoljno samo kratko peglanje ili čak nije potrebno uopšte, ako je odmah složite ili okačite u ormar.

Važno je i da ne presušite garderobu. Stručnjaci preporučuju da peglanje započnete dok je odeća još blago vlažna ili da koristite paru, jer će se nabori mnogo lakše ukloniti. Tako ćete potrošiti manje vremena, a pegla će lakše kliziti preko tkanine.

Uz nekoliko jednostavnih promena u svakodnevnoj rutini, peglanje više ne mora da bude naporan posao koji traje satima. Pravilno sušenje, brzo vađenje veša iz mašine i kačenje odeće na odgovarajući način mogu napraviti veliku razliku, ostavljajući vam više vremena za stvari u kojima zaista uživate.

Autor: S.Paunović