Sreća i novac stižu u vaš dom: Ako mačka radi OVO spremite se za brdo para

Mačke su vekovima bile deo brojnih narodnih običaja i verovanja. Mnogi su smatrali da njihovo ponašanje može da nagovesti događaje koji tek dolaze, a jedno od najpoznatijih je način njihovog umivanja.

Prema starom narodnom verovanju, ako mačka sedne pored vas i uporno šapom prelazi preko levog uha ili leve strane lica, to se smatra dobrim znakom. Veruje se da takvo ponašanje može da najavi dolazak novca, prijatnih vesti ili osobe koja će vam doneti radost.

Iako za ovakva tumačenja ne postoje naučni dokazi isto kao i za verovanja vezana za začine, ona su se prenosila s kolena na koleno i zadržala se u mnogim krajevima do danas.

Leva strana tela

U narodnoj tradiciji leva strana tela često je simbolizovala primanje, dok se desna povezivala sa davanjem. Zbog toga se smatralo da mačka koja dodiruje levu stranu lica ili uha nagoveštava da će u dom uskoro stići nešto lepo, bilo da je reč o gostima, pismu, poklonu ili neočekivanom dobitku.

Drugo verovanje

Postoji i drugo zanimljivo verovanje koje kaže da mačka koja se dugo i pažljivo umiva najavljuje posetu.

Nekada su domaćini, čim bi primetili ovakvo ponašanje svog ljubimca, očekivali da će im neko uskoro pokucati na vrata.

Japansko verovanje

Slična simbolika postoji i u Japanu, gde je poznata figurica Maneki-neko, odnosno "mačka sreće". Prema japanskom verovanju, figura sa podignutom levom šapom simbolično poziva goste i posetioce, dok podignuta desna šapa predstavlja privlačenje novca i blagostanja.

Iako nauka ne potvrđuje da mačke mogu da predvide buduće događaje, ovakva verovanja i dalje su veoma popularna. Mnogi ih povezuju sa slučajnostima koje su im ostale u sećanju ili sa mitovima vezanih za mačke, zbog čega su ove zanimljive priče opstale sve do danas.

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Autor: Marija Radić