Dete PRUŽA OTPOR zbog JEDNE roditeljske greške koju svi prave svakodnevno

Roditelji danas deci postavljaju bezbroj pitanja, najčešće iz najbolje namere – kako bi pokazali poštovanje i podstakli saradnju.

Stručnjakinja za razvoj dece Sigi Koen, koja je tokom karijere radila sa više od 5.000 porodica, upozorava da takav pristup često izaziva zbunjenost i nepotrebne sukobe.

Nakon dugogodišnjeg rada kao vaspitačica, profesorka i savetnica roditeljima, ističe jedno jednostavno pravilo koje se, kako kaže, uvek pokazalo efikasnim: "Recite ono što zaista mislite", piše CNBC.

Deca nemaju dovoljno životnog iskustva ni emocionalne zrelosti da bi učestvovala u svakoj odluci ili određivala šta će se sledeće dogoditi. Potrebno im je jasno, smireno i samouvereno vođstvo. Zato retorička pitanja, naročito ona koja počinju sa "zašto", često izazivaju osećaj stida ili teraju dete da zauzme odbrambeni stav. Umesto toga, Koen savetuje da jednostavno i direktno kažete ono što želite da poručite.

Na primer, umesto: "Zašto moram toliko puta da ti ponavljam?!", pokušajte da kažete: "Već sam to rekla nekoliko puta. Znam da je to frustrirajuće za oboje. Sada je vreme da obujemo cipele i krenemo."

Slično tome, umesto pitanja: "Zašto to uvek radiš?!", recite: "Primećujem da se ovo često ponavlja. Zajedno ćemo poraditi na tome."

Prvi pristup, objašnjava Koen, često izaziva otpor, dok drugi otvara prostor za saradnju i zajedničko rešavanje problema.

"Recite ono što zaista mislite"

Jedno od osnovnih načela koje Koen primenjuje u radu sa roditeljima glasi: "Recite ono što zaista mislite."

Savetuje roditeljima da se, pre nego što nešto kažu, zapitaju: "Šta zapravo želim da poručim?" Nakon toga dovoljno je da to jednostavno izgovore.

Tako, umesto pitanja: "Zašto si udario brata?!", možete reći: "Ne smeš da udaraš brata. Čak i kada si ljut, udaranje nije u redu. Kako možeš na drugi način da mu pokažeš da si uznemiren?"

Umesto: "Zašto ti je soba ovako neuredna?", pokušajte sa: "Vidim mnogo stvari na podu kojima tu nije mesto. Hajde da ih zajedno sklonimo."

Deci je, naglašava Koen, mnogo korisnije jasno vođstvo nego ispitivanje. Upravo je jasnoća često delotvornija od beskrajnog postavljanja pitanja.

Uputstvo nije pitanje

Roditelji često, iz želje da zvuče ljubazno, obična uputstva pretvore u pitanja. Na primer: "Možeš li, molim te, da obuješ cipele?" ili "Posle ovoga idemo na spavanje, važi?"

Iako takav pristup deluje nežnije, dete može da zaključi da je reč o predlogu, a ne o nečemu što se zaista očekuje. Tada se otvara prostor za pregovaranje i nepotrebne sukobe.

Autor: S.M.