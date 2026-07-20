Komarci i mravi beže glavom bez obzira: Sastojke već imate u kuhinji

Leto donosi mrave na radnoj ploči i komarce koji ne daju mira. Pre nego što kupite skupu hemiju, iskoristite ovo prirodno sredstvo protiv insekata koje već imate u ostavi. Košta svega 50 dinara, a radi posao bolje od bilo kog spreja iz radnje.

Kupovni proizvodi ostavljaju otrovni film tamo gde deca prislanjaju ruke i gde ljubimci leže. Zašto biste udisali isparenja? Obično alkoholno sirće je neprijatelj insekata – mravi ga mrze, a komarci beže od njegovog mirisa koji brzo nestaje. Vaš dom ostaje čist, siguran i bez insekata.

Sirće i voda: Recept koji radi za manje od minuta

Odnos je jednostavan. U prskalicu sipajte sirće i vodu u razmeri jedan naprema jedan, promućkajte i isprskajte okvire prozora i vrata svuda po stanu. Sajt „Apartment Therapy“ navodi baš ovu smesu kao osnovni domaći trik protiv mrava. Mravi prate mirisni trag jedni za drugima, a sirće taj trag briše, pa kolona ostane bez putokaza.

Zlatni recept: pola šoljice belog sirćeta, 20 kapi eteričnog ulja nane i šoljica i po vode. Promućkajte i isprskajte spojeve prozora i vrata. Nana pokriva miris sirćeta, a insekti beže od oba.

Ista smesa pere i staklo. Kad zavšite sa okvirima, prevucite krpom preko prozora i ogledala u kupatilu. Dobijate čisto staklo bez tragova i granicu koju mravi ne prelaze, iz jedne prskalice.

Cimet i limun: Sitnica koju bacamo, a tera mrave

Cimet je druga polovina priče. Pospite kašiku mlevenog cimeta tačno tamo gde se mravi skupljaju, ispod sudopere ili duž ivice prozora. Miris ih dezorijentiše i okrenu se nazad. Limun radi isto, iscedite malo soka na kritične tačke i obrišite.

Nije samo za mrave. Nekoliko štapića cimeta u platnenoj vrećici u ormaru tera moljce od vunenih džempera bolje od naftalina, a miriše kao zimski kolač umesto na apoteku. Najbolji deo je što ništa ne kupujete, cimet i limun su ionako u kuhinji.

Koji miris najbolje tera insekte iz kuće?

Nana, lavanda, cimet i sirće najjače teraju mrave i komarce. Njihova jaka aroma prekida mirisne tragove insekata i odbija ih od ulaza u stan, bez ijedne kapi hemije.

Sprej od lavande za tvrdoglave kolone mrava

Kad obična kolona preraste u invaziju, pojačajte napad. U prskalicu ide voda, kap tečnog sapuna i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, pa dodajte izmrvljen lovorov list ili nanu. Sapun se zalepi za mrave, ulje ih odbija, a lovor pojačava efekat na ulazu.

Stan sa slabo zaptivenim prozorima je najgori scenario leti. Tu se isplati proći sve spojeve dvaput nedeljno, jer kroz najmanju pukotinu prođe cela vojska. Jedna prskalica sirćeta tu radi posao za koji biste inače potrošili tri različita preparata.

Suština nije koji sprej kupite. Suština je da im zatvorite put mirisom pre nego što uđu. A za to vam treba samo ono što već imate na polici iznad šporeta.

Autor: Marija Radić