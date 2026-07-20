Što više raste, više novca i sreće privlači: Sipajte OVO u saksiju i krasula će bujati

Mnogi imaju krasulu, poznatu i kao drvo novca, ali nikako da je nateraju da krene. Kod nekih godinama stoji ista, dok kod drugih raste bujno i puno novih listova. Tajna da krasula počne da buja kao luda možda se krije u dva sastojka koja već imate kod kuće.

Nisu potrebni skupi preparati ni posebni trikovi. Dovoljno je malo pažnje i prirodna prihrana koju mnogi ljubitelji cveća koriste kada žele da njihovo drvo novca izgleda zdravije i raskošnije.

Zašto krasula kod mnogih sporo raste

Krasula je jedna od najomiljenijih sobnih biljaka jer ne traži mnogo nege. Ne zahteva često zalivanje i dobro podnosi različite uslove u stanu.

Ipak, to ne znači da može godinama da raste u istoj zemlji bez dodatne hrane. Vremenom se hranljive materije iz supstrata troše, pa biljka počinje sporije da napreduje.

Zbog toga se često desi da krasula izgleda zdravo, ali nema dovoljno novih izdanaka. Listovi ostaju retki, a stabljike se izduže umesto da biljka dobije lep, gust oblik.

Još jedna česta greška jeste previše vode. Mnogi iz najbolje namere zalivaju krasulu češće nego što treba, a ova biljka mnogo bolje podnosi kraće sušne periode nego stalno vlažnu zemlju.

Dva sastojka iz kuhinje koja mogu da pomognu krasuli

Mnogi ljubitelji biljaka koriste ljuske jajeta i koru od banane kao prirodan dodatak zemlji. Ovi sastojci su lako dostupni, a često završe u smeću iako mogu da se iskoriste na drugačiji način.

Ljuske jajeta sadrže kalcijum, dok se kora od banane često koristi zbog sadržaja kalijuma. Ove materije mogu doprineti boljem razvoju korena i zdravijem rastu biljaka.

Upravo ovu kombinaciju mnogi koriste kada žele da njihova krasula buja kao luda, sa više mladih listova i jačim granama.

Naravno, važno je ne preterivati. Krasula nije biljka kojoj treba mnogo prihrane, već povremena i umerena nega.

Kako se pravi prirodna prihrana za drvo novca

Ljuske od nekoliko jajeta prvo dobro operite i ostavite da se potpuno osuše. Kada postanu tvrde i lomljive, sameljite ih u fini prah.

Dobijeni prah možete lagano umešati u površinski sloj zemlje oko biljke. Važno je da ne stavljate velike komade ljuske, već sitno samleven materijal koji će se lakše razgraditi.

Za dodatnu prihranu može se koristiti i osušena kora od banane. Nju je najbolje usitniti i dodati u manjoj količini.

Ovakav dodatak zemlji ne treba koristiti često. Dovoljno je povremeno obogatiti zemlju i pustiti biljku da prirodno raste.

Kako ćete znati da krasula napreduje

Prvi znak da joj prija bolja nega jesu novi svetlozeleni listovi koji se pojavljuju na vrhovima grana. Oni pokazuju da biljka aktivno raste i da dobija novu snagu.

Vremenom se stabljike zadebljavaju, pojavljuje se više grančica, a biljka dobija gušći i lepši oblik. Umesto nekoliko izduženih grana, krasula počinje da liči na malu krošnju.

Tada mnogi primete najveću razliku i kažu da je njihova biljka konačno počela da buja kao luda.

Kod starijih i dobro negovanih primeraka ponekad se pojave i sitni cvetovi, što je za mnoge ljubitelje krasule poseban prizor.

Drvo novca koje privlači poglede

Krasula nije samo ukras na prozoru. Mnogi je vole i zbog narodnog verovanja da donosi sreću, napredak i obilje u dom.

Zdrava i bujna biljka uvek privlači pažnju, bez obzira na to da li verujete u simboliku ili je jednostavno volite zbog njenog izgleda.

Uz malo pažnje, pravilno zalivanje i povremenu prihranu, drvo novca može godinama da bude jedan od najlepših detalja u domu.

Kada počne da buja kao luda, postaje biljka kojom se svaki vlasnik rado pohvali.

Autor: Marija Radić