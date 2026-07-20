Melanija Tramp osvojila pažnju na Svetskom prvenstvu! Pored supruga zablistala u upečatljivom letnjem autfitu

Donald i Melanija Tramp prisustvovali su finalu Svetskog prvenstva u fudbalu u NJu Džersiju.

Donald Tramp i Melanija Tramp prisustvuju velikom finalu Svetskog prvenstva u fudbalu, a iako ceo stadion u NJu Džersiju bruji od uzbuđenja zbog sportskog spektakla, sve oči bile su uprte u modno izdanje bivše prve dame. Melanija je još jednom dokazala da je neprikosnovena ikona stila, pojavivši se u loži u savršenom letnjem autfitu koji je odisao onom pravom nenametljivom elegancijom.

Za ovu posebnu priliku, supruga Donalda Trampa obukla je savršen letnji autfit u kome se zaista ne biste postideli da se pojavite bilo gde. Naime, Melanija Tramp je ponela duge ravno krojene bele lanene pantalone sa tankim kaišem sa kojima je hrabro uparila potpuno običnu belu pamučnu majicu.

Preko ove svedene osnove ogrnula je kaki jaknu. Uz savršeno stilizovanu kosu koja je bila isfenirana u blage talase i vrlo diskretnu šminku, Melanija Tramp je majstorski uspela da spoji savršeno opuštenu i ležernu kombinaciju.

U ovom odabiru joj je savršeno udobno da neometano prati finale, ali je ipak uspela da ne izgleda kao da se nije dovoljno potrudila, već zrači neospornom elegancijom.

Our First Lady is truly breathtakingly beautiful.🌹❤️ pic.twitter.com/ChZfpmm1Bp — Trump Girl (@TrumpGirlLove) 20. јул 2026.

Spektakl na terenu i tribinama

Predsednik Donald Tramp viđen je na prepunom stadionu gde je iz svoje lože, stojeći tik uz suprugu i Đanija Infantina, istinski uživao u atmosferi.

Masa od preko 80.000 raspoloženih navijača gromoglasno je navijala dok je poznata pevačica Dženifer Hadson pevala američku himnu i pritom savršeno pogodila apsolutno svaku notu.

Iako je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ispala još u osmini finala od Belgije, Dženifer, kao predstavnica jedne od 3 zemlje domaćina, apsolutno nije razočarala svojim maestralnim glasom.

Ceremonija zatvaranja za pamćenje

Sama ceremonija zatvaranja prvenstva donela je mnogo više od samog fudbala. Pred prepunim tribinama nastupio je poznati britanski pevač Robi Vilijams, dok je slavni glumac Tom Kruz održao veoma emotivan govor.

Kruz je podsetio prisutne na to kako su zajedništvo i jedinstvo bili jasno prikazani širom SAD, Kanade i Meksika tokom ovog dugog i uzbudljivog mesečnog turnira.

Pored toga, čuveni pehar Svetskog prvenstva na teren je doneo španski teniser Karlos Alkaraz, i to u luksuznom Luj Viton koferu, dok ga je za sve navijače visoko podigao argentinski šampion iz 1978. godine, Mario Kempes.

First Lady Melania Trump is attending the FIFA World Cup 2026 final at MetLife Stadium in New Jersey today.



FLOTUS looks patriotically stunning in a tan nylon tech track jacket by Thom Browne worn over a white Gap t-shirt, white Ralph Lauren trousers, and white Roger Vivier… pic.twitter.com/1EGnXGQ52c — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) 19. јул 2026.

Sudar fudbalskih titana

Kako se ceremonija bližila kraju, oba tima su izašla na teren noseći sa sobom ogromnu energiju i iščekivanje. Za Lionela Mesija i Argentinu, ovo je šansa da zadrže ogromnu titulu najboljeg tima na svetu nakon pobede nad Francuskom u Kataru 2022. godine. Sa druge strane, za Španiju je ovo tek 2. finale, pri čemu su u onom prvom trijumfalno slavili 2010. godine.

Autor: S.M.