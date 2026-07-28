Napravite preukusan džem od šljiva: Tajna je u 1 sastojku, svi će vam tražiti recept

Napravite savršen džem od šljiva koji će oduševiti sve koji ga probaju i zbog kog će vas sigurno pitati za recept.

Tajna njegovog posebnog ukusa krije se u jednom neobičnom sastojku - dodatku crne čokolade, koja džemu daje bogatiju aromu i finu čokoladnu notu.

Sastojci:

- 5 kg šljiva

- 2,5 kg šećera

- 300 g crne čokolade za kuvanje

Priprema:

Operite zrele šljive, očistite ih od koštica, ali nemojte ih ljuštiti. Sameljite ih u mašini za meso da se dobije kaša.

Dodajte šećer u kašu od šljiva. Sve dobro izmešajte i rasporedite u dublji pleh ili šerpu sa metalnim ručkama.

Uključite rernu na najjače i stavite pleh ili šerpu sa kašom od šljiva da se lagano krčka. Povremeno promešajte, na oko 15 minuta. Posle sat vremena proverite da li se voće dovoljno zapeklo, a ako nije, ostavite još pola sata.

Izlomite čokoladu na komadiće. Kada je kaša zapečena, izvadite pleh ili šerpu iz rerne i, dok je još vruća, umešajte čokoladu. Promešajte da se sve sjedini.

Sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, pa kada se ohlade, napunite ih mlakim džemom. Ne stavljajte poklopce, već vratite u rernu da se još malo zapeku i da se uhvati korica.

Ostavite džem u rerni da odstoji do sutradan. Hermetički ih zatvorite poklopcima i odložite na hladno i tamno mesto.

pročitajte još HAOS JE POČEO: Retrogradni Saturn najviše će pogoditi ova 4 horoskopska znaka

Autor: Marija Radić