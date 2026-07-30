Umesto klime, probajte prirodan način: Ovo će vam pomoći da zaspite čak i na vrhuncu toplotnog talasa

Visoke letnje temperature često ne popuštaju ni tokom noći, pa odlazak u krevet umesto odmora postaje borba sa znojenjem, pregrejanom posteljinom i ustajalim vazduhom.

Prvo rešenje mnogima je uključivanje klima-uređaja na najnižu temperaturu. Međutim, hladan vazduh koji je tokom cele noći usmeren ka krevetu može da dovede do suvih očiju i grla, zapušenog nosa ili ukočenosti mišića. Osim toga, neprekidan rad klime povećava i potrošnju električne energije.

Ipak, postoji nekoliko jednostavnih načina da se prostorija rashladi i bez celonoćnog rada klima-uređaja.

Rashladite posteljinu

Jedan od trikova koji može da olakša uspavljivanje jeste kratko hlađenje posteljine. Čaršav, jastučnicu ili laganu pidžamu stavite u čistu kesu, a zatim ih ostavite u zamrzivaču desetak do 15 minuta.

Materijal neće ostati hladan tokom cele noći, ali prijatan osećaj svežine može da pomogne telu da se lakše rashladi i brže utone u san.

Na sličan način može da posluži i termofor. Umesto vrućom, napunite ga hladnom vodom i stavite u frižider. Ne mora da bude potpuno zaleđen, jer previše hladna površina ne bi trebalo direktno i dugo da dodiruje kožu.

Jednostavno hlađenje uz ventilator

Ventilator ne snižava temperaturu vazduha, već njegovim strujanjem pomaže da znoj brže isparava sa kože. Njegov efekat može kratkotrajno da se pojača postavljanjem posude sa ledom ili dobro rashlađenim flašama ispred njega.

Dok ventilator usmerava vazduh preko hladne površine, prostor oko njega može delovati prijatnije. Ipak, ovaj trik najbolje funkcioniše u prostorijama sa suvim vazduhom, dok u veoma vlažnim sobama može da stvori dodatni osećaj sparine.

Ako koristite plafonski ventilator, uključite letnji režim, pri kojem lopatice potiskuju vazduh nadole. Kod većine modela to znači okretanje suprotno smeru kazaljke na satu kada se ventilator posmatra odozdo, ali je najbolje proveriti uputstvo uređaja.

Prozore zatvorite pre najveće vrućine

Držanje prozora otvorenim tokom najtoplijeg dela dana često dodatno zagreva stan. Čim spoljna temperatura počne da raste, prozore bi trebalo zatvoriti, a roletne ili zavese spustiti kako bi se sprečio ulazak toplog vazduha i sunčevih zraka.

Provetravanje je najefikasnije rano ujutru i kasno uveče, kada je napolju hladnije nego u prostoriji. Otvaranjem prozora na suprotnim stranama stana može da se napravi promaja i ubrza izbacivanje toplog vazduha.

Vlažna tkanina okačena blizu otvorenog prozora takođe može da pruži kratkotrajan osećaj svežine, ali je ne treba koristiti u već vlažnim prostorijama, jer može dodatno povećati vlagu.

Spustite se bliže podu

Topao vazduh se podiže, pa je u višim delovima prostorije obično toplije. Zbog toga spuštanje dušeka na pod može da donese određeno olakšanje, posebno u potkrovljima i sobama koje se tokom dana snažno zagrevaju.

Razlika možda neće biti velika, ali tokom veoma toplih noći i nekoliko stepeni može da olakša uspavljivanje.

Ukoliko dušek stavljate direktno na pod, ujutru ga podignite i provetrite kako se ispod njega ne bi zadržavala vlaga.

Birajte lagane materijale

Tokom leta je najbolje koristiti tanku posteljinu od pamuka ili lana, jer ovi materijali propuštaju vazduh i bolje upijaju vlagu od teških sintetičkih tkanina.

Pre spavanja može pomoći i mlak tuš. Ledena voda nije uvek najbolje rešenje, jer organizam može da reaguje sužavanjem krvnih sudova i ponovo počne da zadržava toplotu.

Važno je unositi dovoljno vode tokom dana, ali neposredno pre odlaska u krevet ne treba popiti veliku količinu, kako često ustajanje tokom noći ne bi dodatno poremetilo san.

Autor: Marija Radić