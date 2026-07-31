Da li treba otvarati ili zatvarati prozore na +40?! Mnogi prave ovu grešku

Otvaranje prozora tokom najtoplijeg dela dana može dodatno da zagreje dom. Stručnjaci otkrivaju kada treba provetravati prostorije i kako ih rashladiti.

Kada temperature pređu 30 stepeni, mnogi širom otvaraju prozore u nadi da će makar malo rashladiti prostorije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo na taj način u dom puštamo još više toplote.

Umesto neprestanog provetravanja, kuću ili stan tokom najtoplijeg dela dana treba držati zatvorenim, zamračenim i što bolje izolovanim. Prozore bi trebalo otvoriti tek uveče, kada spoljna temperatura postane niža od one u prostoriji.

Ne otvarajte prozore usred dana

Tina Lavlend iz kompanije „Appeal Shading“ objašnjava da je direktna sunčeva svetlost jedan od glavnih uzroka pregrevanja doma. Kada sunčevi zraci prođu kroz staklo, prostorija počinje brzo da se zagreva, a toplota se zadržava u zidovima, podovima i nameštaju.

Zato roletne, zavese i spoljašnja sjenila imaju veoma važnu ulogu. Prema njenim rečima, kvalitetna roletna na prozoru izloženom suncu može da smanji zagrevanje za 40 do 70 odsto.

Najbolji izbor su svetle i reflektujuće tkanine, jer odbijaju deo sunčevih zraka. Tamne roletne i zavese, s druge strane, upijaju toplotu i mogu dodatno da zagreju prostoriju.

Topao vazduh ulazi unutra

Ako je napolju 30 stepeni, a temperatura u stanu iznosi 24 ili 25 stepeni, otvaranjem prozora nećete rashladiti prostor. Naprotiv, topliji vazduh će ući unutra i dodatno podići temperaturu.

Prozore na sunčanoj strani zato bi trebalo zatvoriti već sredinom jutra i držati ih zatvorenim sve do kasnog popodneva. Roletne ili zavese takođe treba spustiti pre nego što sunce počne direktno da zagreva staklo.

Tek kada uveče temperatura napolju padne ispod one u kući, vreme je za provetravanje. Najbolje je otvoriti prozore na suprotnim stranama doma kako bi se napravila promaja i izbacila toplota koja se nakupila tokom dana.

Kao da ste otvorili rernu

Sličan savet daje i Maks Vilson iz kompanije „Pocket Storage“, koji tvrdi da je jedna od najvećih grešaka držanje svih prozora otvorenim tokom čitavog dana.

– Otvaranje prozora kada je napolju toplije isto je kao otvaranje vrata rerne – objasnio je.

Kuće i stanovi napravljeni su tako da zadržavaju temperaturu, pa zidovi, nameštaj, tepisi i druge tkanine tokom dana upijaju toplotu, a zatim je postepeno oslobađaju.

Zbog toga bi između 10 i 18 časova trebalo držati zatvorene prozore i vrata, dok zavese i roletne na strani okrenutoj ka suncu treba potpuno spustiti.

Oslobodite prolaze

Na temperaturu u domu može da utiče i raspored stvari. Pretrpani hodnici, veliki komadi nameštaja i predmeti postavljeni ispred vrata ili prozora otežavaju strujanje vazduha.

Vilson savetuje da se oslobodi put između prozora koji se nalaze na različitim stranama kuće. Tako će u večernjim satima vazduh moći lakše da cirkuliše, a prostorije će se brže rashladiti.

Ventilator i posuda sa ledom

Ventilator sam po sebi ne snižava temperaturu u prostoriji, već samo pokreće postojeći vazduh. Ipak, stručnjak za grejanje Džon Kli predlaže jednostavan trik koji može da učini boravak u toploj sobi prijatnijim.

Ispred ventilatora treba postaviti posudu sa ledom ili nekoliko zamrznutih flaša vode. Vazduh koji prolazi preko hladne površine stvaraće prijatniji povetarac, pa će prostor delovati svežije.

Sprečite ulazak toplote

Edvard Sajmon iz kompanije „Direct Fabrics“ ističe da je mnogo lakše sprečiti pregrevanje nego naknadno pokušavati da se rashladi već zagrejana prostorija.

On preporučuje svetle roletne, reflektujuće podloge i sjenila postavljena što bliže prozorskom staklu. Tako se smanjuje prostor u kojem bi topao vazduh mogao da kruži između stakla i tkanine, a zatim da se vraća u sobu.

Autor: Marija Radić