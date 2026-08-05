Godinama svi greše: Evo čemu zapravo služe sjajna i mat strana alu-folije

Aluminijumska folija jedan je od najčešće korišćenih kuhinjskih pomoćnika, ali malo ko zna da gotovo svako ima dilemu oko toga koja strana treba da bude okrenuta ka hrani – sjajna ili mat.

Dobra vest je da u većini slučajeva između dve strane gotovo da nema razlike. Sjajna i mat strana nastaju tokom procesa proizvodnje, kada se dva sloja folije istovremeno provlače kroz valjke. Strana koja dolazi u kontakt sa valjcima postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

Kada je reč o pečenju, zamrzavanju ili čuvanju hrane, obe strane imaju gotovo ista svojstva i mogu se koristiti na isti način. Razlika u prenosu toplote toliko je mala da u svakodnevnoj upotrebi praktično nema uticaja na pripremu hrane.

Ipak, postoji izuzetak. Ako koristite nelepljivu (non-stick) aluminijumsku foliju, tada je važno obratiti pažnju na uputstvo proizvođača. Kod takvih proizvoda nelepljivi premaz najčešće se nalazi na mat strani, pa upravo ona treba da bude okrenuta ka hrani.

Stručnjaci takođe savetuju da aluminijumsku foliju ne koristite za pripremu izrazito kisele hrane, poput jela sa mnogo limuna, sirćeta ili paradajza, jer može doći do reakcije između aluminijuma i namirnica.

Dakle, ako koristite običnu aluminijumsku foliju, ne morate da razmišljate da li je okrenuta sjajna ili mat strana. Mnogo je važnije da hranu pravilno umotate i prilagodite način pripreme receptu koji pravite.

Autor: A.A.