Haos u domu poznatog folkera.

Ako sve deluje idilično u porodici Darka Lazića, ipak nije sve sjajno i bajno budući da su već počele čarke između svekrve i snajke!

Marina Gagić navodno nema poverenje u Darka, pa ga zbog toga često prati na nastupima! Ma gde god da krene, ona insistira da ide sa njim, a sina Alekseja koji sada ima pet meseci ostavlja svekrvi na čuvanje.

Darkova mama Branka obožava unuka i uvek je tu da pomogne, međutim, smatra da se Marina mnogo raspustila, pa se ponaša kao da dete nije njeno!

- Marina stalno prati Darka, čak i ako ne krene s njim, ume da se na brzinu spremi, ostavi bebu kod Branke na čuvanje i provoza se kako bi proverila da li je pevač tamo gde joj je i rekao da će biti i s kim je u društvu. U poslednje vreme baš preteruje, pa joj je nedavno Branka to zamerila. Ona je prvo Darku skrenula pažnju da ima još jedno unuče od drugog sina i da nije u redu da se Marina toliko oslanja na nju. Darko je to preneo svojoj dragoj, a onda je ona ušla u žešći sukob sa svekrvom. Branka nije mogla da veruje kako joj se Marina obratila, pa joj je u jednom trenutku rekla sledeće:

- Ako ti ne valja kod nas, slobodno se spakuj i idi kod svoje majke. Ne znam da li bi njoj tako mogla da ostavljaš bebu kako bi ti išla da proveravaš Darka! Ja volim mog Alekseja, on je babino sunce, ali je on mali da bi ti svako veče čuvala Darka, umesto da budeš s detetom. Dete u naručje, pa idi izigravaj detektiva! Bila je baš ljuta, čak je i Darku prenela da joj se snajka breca i da bi i on trebalo da joj objasni neke stvari - priča izvor iz Brestača.

- Marina je nakon žustre svađe uzela sina i otišla kod majke, a kući se vratila tek kada je stigao i Darko. Ni njemu nije lako između dve vatre, ali smatra da je njegova majka u pravu što je i rekao Marini. Njih dve sada razgovaraju, ali ne kao pre, vrlo su rezervisane, a Marina je čak rekla Darku da bi bilo u redu da potraže i dadilju. Ako za to Branka čuje, tek će biti belaja! - završava izvor.

Autor: Pink.rs