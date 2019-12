ŠOK! Janjuš napisao Maji Marinković tajnu poruku i to na BUBICI! Ovim rečima joj je izjavio ljubav?! (FOTO+VIDEO)

Odmah morali da objasne o čemu se radi!

Danas je došlo do žestokog prepucavanja u studiju radio emisije "Sedi dole" između Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković, a sve zbog Ivane Šopić. Međutim, to nije bilo jedino što se desilo. Naime, otkriveno je da je Janjuš napisao posebnu poruku Maji na bubici, a voditelji su je pitali da iznese svoje mišljenje kako gleda na to.

Mislim da se šalio - tvrdila je Maja, a onda se ubacio Janjuš.

Ona je meni napisala ,,Ti si moj favorito", ja sam njoj napisao ,,Ti si moja favorito" - tvrdio je Janjušević.

Pink.rs je došao u posed dokaza koji govori da je zaista Janjuš napisao Maji poruku, a u nastavku možete pogledati i kako to izgleda.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.